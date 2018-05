Met 2,3 promille achter stuur: "Mijn kleinkind had pony gekregen" Deze week in de politierechtbank BSB - TVR

11 mei 2018

11u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een vrouw (46) die in Oudenaarde 90 reed in een zone 50 om op tijd op proclamatie van haar zoon te zijn. J.D. (69) die de nieuwe pony van zijn kleinkind vierde met flessen wijn, en met 2,3 promille alcohol in zijn bloed toch nog achter het stuur kroop. Een vaste klant van de politierechtbank Oudenaarde die naar eigen zeggen geen vluchtmisdrijf pleegde, maar weg stapte omdat hij de taal niet verstond. En S. V.D.B. uit Brakel die met 107 (!) km per uur door de bebouwde kom van Zottegem scheurde. Het trok deze week allemaal onze aandacht in de politierechtbank.

J.D. (69) kroop met 2,3 promille achter het stuur. "Slechts één glas op", zei hij tegen agent

"Mijn kleinkind had een nieuwe pony gekregen en vroeg aan de telefoon of ik wou komen kijken." Met dat excuus kroop de 69-jarige J.D. vorige zomer achter het stuur met 2,3 promille alcohol in zijn bloed. In Brecht liep hij tegen de lamp bij een politiecontrole. "De paardensport zit in het bloed van deze familie", stelde de advocaat van de verdediging gisteren op de Antwerpse politierechtbank. "Het ging echt om een speciaal en onvoorzien moment. Mijn cliënt had al wat wijn op en nam de verkeerde beslissing om toch de wagen in te springen." J.D. gaf gisteren toe aan de rechter dat hij op dat moment heel wat wijn had gedronken terwijl hij tegen de verbalist had gezegd dat het maar om één glas ging. "Gezien zijn schuldinzicht en blanco strafregister spreek ik een geldboete uit van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel", klonk het vonnis. "De vijftien dagen rijverbod die onmiddellijk inging na de inbreuk, volstaat." (BSB)

90 per uur in zone 50 "om op tijd op proclamatie van zoon te zijn"

M. D. (46) uit Zingem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze met 90 kilometer per uur werd geflitst in de Graaf van Landastraat in Oudenaarde, waar maar 50 is toegelaten. "Ze was op weg naar de proclamatie van haar zoon en dreigde te laat te komen", schetste haar advocaat de omstandigheden. De dame dacht bovendien dat ze er 70 mocht rijden. "Het spijt me verschrikkelijk", vertelde ze op haar beurt. Politierechter Pieter De Meyer legde haar een geldboete van 320 euro en 10 dagen rijverbod op. (TVR)

21 jaar oud en al twee maanden rijbewijs kwijt

De 21-jarige M. V. uit Zingem moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met een glas te veel op een ongeval veroorzaakt had. Ondanks zijn jonge leeftijd, was hij niet aan zijn proefstuk toe. "Hij zal het over een andere boeg moeten gooien", vertelde zijn advocaat. De man zelf liet weten veel spijt te hebben. Hij kreeg een boete van 800 euro en twee maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij pas terug als hij opnieuw slaagt in het theoretisch en praktisch rijexamen én in de medische en psychologische proeven. (TVR)

Met 107 per uur door bebouwde kom

S. V.D.B. uit Brakel kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 480 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat ze met 107 kilometer per uur door de bebouwde kom in Zottegem scheurde. "Mijn cliënte is normaal gezien allesbehalve een snelheidsduivel, maar er woedde op het moment van de feiten een brand bij haar schoonouders", lichtte haar advocaat de feiten toe. "Dat heeft haar ertoe aangezet het gaspedaal wat harder in te drukken." (TVR)

"Vluchtmisdrijf? Nee, ik sprak gewoon hun taal niet"

J. V. (39) uit Oudenaarde liep in de politierechtbank al zijn twaalfde veroordeling op. Deze keer stond hij terecht voor een ongeval ter hoogte van het Sompelplein. "Mijn cliënt stond er voor een gesloten slagboom, waarna de slagboom herhaaldelijk omhoog en omlaag ging vanwege een technisch defect", deed zijn advocaat het verhaal. "Een ongeduldige chauffeur achter hem begon te claxonneren, waardoor hij is uitgestapt om haar uit te leggen wat er aan de hand was. Op dat moment bolde zijn wagen echter achteruit en kwam tegen de gevel van een woning terecht." De opgeschrikte bewoners kwamen daarop naar buiten. De man vertelde dat hij zijn wagen zou parkeren en terugkomen, maar deed dat niet. "Maar ik wou helemaal niet vluchten", vertelde hij. "Ik woon amper 80 meter verder. Ik kon gewoon niet met hen praten, omdat ik hun taal niet verstond". De politierechter sprak de man vrij voor vluchtmisdrijf. Hij komt er van af met een boete van 160 euro.