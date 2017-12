Met 12 pinten op in auto na minivoetbal: "Je weet hoe dat gaat: match spelen, pintje drinken, match spelen, pintje drinken, en zo de hele dag door" Deze week in de politierechtbank EB

Bron: Eigen berichtgeving 432 Thinkstock Illustratiefoto. Onze reporters tekenden deze week alweer enkele opvallende zaken op in 's lands politierechtbanken. Een té enthousiaste minivoetbalspeler, een zelfverklaarde zware ADHD-patiënt, een hardleerse bestuurster die naar de cel werd gestuurd, een agressieveling die zijn speekseltest in twee beet en een man die dronken belde achter het stuur. Voor elk wat wils, zoals dat heet.

Met 12 pinten op in auto na minivoetbaltoernooi

De 27-jarige L. W. uit Oudenaarde is door de politierechter in Oudenaarde veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole in Maarkedal. De man had maar liefst 2,78 promille alcohol in het bloed, goed voor ruim 12 pintjes. "Totaal onverantwoord", merkte de procureur op.

"Mijn cliënt kwam van een minivoetbaltoernooi", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Je weet hoe dat gaat: match spelen, pintje drinken, match spelen, pintje drinken, en zo een hele dag door." De man zelf liet weten veel spijt te hebben. "Dit had niet mogen gebeuren. Ik heb mijn lesje nu wel geleerd." (TVR)

Jaar cel en fikse geldboete voor 43ste veroordeling

De 47-jarige Anja S. uit Dendermonde is deze week ongeschikt verklaard om te rijden door politierechter Peter D'hondt. De politierechter besliste dit nadat de vrouw voor de 43ste keer terechtstond. In het verleden werd ze al meermaals veroordeeld voor het negeren van een rijverbod, het niet hebben van een verzekering en rijden met een te hoge snelheid.

Deze week moest ze opnieuw voor dezelfde feiten verschijnen. Haar wagen was niet verzekerd en de vrouw zat opnieuw achter het stuur. "Ik heb maar een paar keer met de wagen gereden, ik heb nu zelf geen zin meer om er mee te rijden", verklaarde S. in de rechtbank. Het was de politie die de vrouw staande hield en haar controleerde. Eind december 2015 verscheen de vrouw ook al eens in de politierechtbank in Dendermonde voor een snelheidsovertreding. "Vandaag staat mevrouw hier terug. Na zoveel veroordelingen dring ik aan op een zeer strenge straf", aldus het Openbaar Ministerie.

Politierechter Peter D'hondt ging volledig akkoord en legde haar een gevangenisstraf van een jaar op en een geldboete van 12.000 euro. De vrouw zal ook minstens zeven jaar niet meer met een voertuig mogen rijden en moet alle proeven opnieuw afleggen wil ze toch terug rijden. (KBD)

Twee vliegen in een klap: man belt dronken achter het stuur

V.P. moest zich verantwoorden in de politierechtbank nadat hij onder invloed achter het stuur zat, én ook nog eens aan het bellen was. De man liep tegen de lamp op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Hij was enerzijds aan het bellen achter het stuur en bleek ook nog eens 1,68 promille alcohol in het bloed te hebben.

Volgens zijn advocate ging het evenwel om een samenloop van omstandigheden. "Hij had toen een zware avond", klonk het in de rechtbank. "Samen met enkele vrienden had hij wat glazen gedronken bij hem thuis. Hij zou dus zelf ook helemaal niet meer rijden, tot hij telefoon kreeg van zijn vriendin. Haar vader was net overleden en dus wilde hij snel bij haar zijn. Toen de politie hem betrapte, was hij ook met haar aan het bellen."

Politierechter Johan Van Laethem vond het evenwel vreemd dat er in de auto ook nog flessen drank lagen. V.P., die overigens ook vrachtwagenchauffeur is, stond in het verleden ook al meermaals voor de rechter. Deze keer kreeg hij een boete van 1.200 euro, deels met uitstel. Zijn rijbewijs is hij zes maanden kwijt, en hij moet medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)

Onder invloed van amfetamines "vanwege ADHD"

De 32-jarige R.P. uit Zottegem is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 880 euro en twee maanden rijverbod nadat hij op 6 augustus onder invloed van amfetamines achter het stuur werd betrapt. "Ik testte positief, maar dat komt omdat ik Rilatine neem voor mijn ADHD", gebruikte de man als excuus.

Politierechter Cindy Stevenaert vond dat echter maar weinig geloofwaardig. "De aangetroffen hoeveelheid amfetamines in je bloed lagen ruim vijftien keer hoger dan wat wettelijk is toegelaten", merkte ze op. "Dat kan niet door het gebruik van Rilatine zijn." De politierechter wees ook op het feit dat de man al vier voorgaande veroordelingen opliep. (TVR)

Bestuurder bijt speekseltest in twee

Serhat B. uit Lokeren is bij verstek veroordeeld tot een geldboete 4.400 euro en een rijverbod van een jaar en drie maanden. De man werd op 17 april 2017 gecontroleerd door de politie omwille van zijn rijgedrag en omdat hij zijn wagen verkeerd parkeerde. De man was toen niet in het bezit van een rijbewijs. Hij moest ook een drugstest afleggen, maar weigerde dit.

"Als protest beet hij de speekseltest in twee en zei hij dat de politie vanaf nu volgens zijn regels en wetten moest controleren", aldus politierechter D'hondt. De man was daarna ook erg agressief en probeerde een vuistslag aan de politie uit te delen. De agenten grepen in door hem met de wapenstok een tik op de hiel te geven en hem in de boeien te slaan. Ook in de combi gedroeg hij zich nog erg agressief en schopte hij wild in het rond. Naast een fikse geldboete en rijverbod zal hij ook alle proeven moeten afleggen en werd hij levenslang ongeschikt verklaard door de politierechter. (KBD)

