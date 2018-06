Mestkar spuit lading in het rond: straat, auto's en huizen besmeurd JH HA

05 juni 2018

09u44

Bron: Focus WTV, eigen berichtgeving 498 Een mestkar heeft vanochtend een groot deel van zijn lading verloren in Klerken, een deelgemeente van Houthulst in West-Vlaanderen.

Van aan het kruispunt van Maria Ter Engelen tot de weg naar Woumen ligt er een dikke laag drek op de weg. De volledige rijbaan is besmeurd, en ook tientallen gevels en verschillende wagens hangen vol.

In de mestkar zat geen mest, maar wel concentraat van een biogasinstallatie die een loonwerker twintig minuten eerder was gaan ophalen. Het gaat om een product dat erg lijkt op mest, even zwart is en stinkt, maar die nog verder gist.

Wanneer dat product opgehaald wordt, mag de gisting nog niet begonnen zijn. Dat was echter wel het geval, maar daar hadden ze op de boerderij niks van gezegd. Toen de 22-jarige loonwerker de baan opging, werd de druk in het vat van de mestkar veel te hoog. Daardoor sprong een rubberen ventiel met volle kracht open en spoot de drek in het rond.

Het loonwerkersbedrijf zette meteen andere ophalingen op die boerderij stop. Het sprak de verzekering aan om de geleden schade te vergoeden. De chauffeur is zwaar aangeslagen door de feiten.

De brandweer van Houthulst riep bijstand in en zal allicht uren werk hebben om de smurrie op te ruimen.