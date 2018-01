Messentrekker Gent-Sint-Pieters aangehouden voor poging tot doodslag

"Geen aanwijzingen van terroristisch motief"

HA

25 januari 2018

16u34

Bron: Belga

De Afghaanse man die in het station van Gent-Sint-Pieters de spoorwegpolitie aanviel met een mes en neergeschoten werd, is aangehouden voor poging tot doodslag. Dat heeft de onderzoeksrechter in Gent beslist. De man had geen terroristisch motieven, zegt zijn advocaat Ercan Tok.