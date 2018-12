Merry X-mas! Antwerpse Strava-liefhebber fietst eigen kerstwens bij elkaar TT

25 december 2018

16u56 0 Strava-kunst wordt het genoemd: een speciaal fietstochtje samenstellen en dat laten registreren door de populaire fiets- en loopapp zodat je uiteindelijk een bepaalde vorm te zien krijgt op de kaart. De vele voorbeelden uit het buitenland inspireerden blijkbaar de Antwerpse fietser Sam Matthysen, die in de zuidrand van de stad zijn eigen kerstwens bij elkaar fietste.

‘Merry X-mas’ valt er te lezen op de meer dan 62 kilometer lange route die door het zuiden van Antwerpen loopt. “Gemotiveerd blijven tussen Kerstmis en Nieuwjaar is leuk om de kerststronk te verteren. Gewoon om niet zelf in een kalkoenrollade te veranderen”, schrijft Sam op zijn blog Fietspiratie. “Soms hots je van de ene gourmet naar de andere fondue. Het is herkenbaar voor iedere fietser. Het nieuwe jaar begint al minder, nog voor de voornemens zijn ingezet.”

Sams oplossing: negen letters en een streepje. “Meer is het niet. Het is genoeg om een afwijkende route rond op te bouwen. Genoeg om met de nodige motivatie en een weloverwogen doel op pad te trekken. Het doel: ‘Merry X-mas’ op Strava fietsen. Bij het maken van deze Strava-kerstkaart heb je twee vliegen in één klap: geen afbeelding met kerstboom en veel extra kilometers.”

Lees Sams verslag van zijn fietstochtje door onder andere Wilrijk, het Middelheimpark en Mortsel op zijn blog.