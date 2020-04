Merksem bedankt Baki met ‘Het Langste Applaus’

Redactie

21 april 2020

20u23

Bron: VTM NIEUWS 0

VTM NIEUWS brengt met ‘Het Langste Applaus’ een nieuwe hartverwarmende actie tegen corona. Elke dag om 8 uur ’s avonds wordt het applaus in één bepaalde straat in Vlaanderen in beeld gebracht. Vandaag is dat in de Nieuwdreef in Merksem.

In de Nieuwdreef applaudisseren ze voor de zorgverleners én voor Baki. De jongen heeft het syndroom van Down en zit al twee maanden binnen. “Maar iedere avond staat hij wel op het terras om het applaus met muziek te begeleiden”, zegt buurvrouw Karin Vyncke.