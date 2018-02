Merknaam 'Jupiler' verdwijnt voor even: vanaf nu drinken we 'Belgium' Frank Dereymaeker

20 februari 2018

11u24 1630 Het bekendste pilsmerk van België, Jupiler, verdwijnt vanaf begin maart uit het straatbeeld. Gedurende vijf maanden zal de naam vervangen worden door ‘Belgium’, het officiële bier van de FIFA Worldcup 2018. De stunt kadert in een groots opgezette campagne die AB InBev België plant in aanloop naar het WK voetbal.

Jupiler is al drie decennia lang de partner van de Belgische voetbalbond en één van de grootste sponsors van de Rode Duivels. In aanloop naar massa-evenementen, zoals het WK voetbal, pakt AB InBev België altijd uit met een grote reclamecampagne. Bij het vorige WK voetbal werd de slogan ‘We are ready’ in de markt gezet. Maar voor het komende WK in Rusland gaat de brouwer nog een stap verder. Bedoeling is om vanaf begin maart het merk Jupiler, dat in ons land een marktaandeel van 55% heeft op de pilsmarkt, te herdopen tot ‘Belgium’. Gedurende vijf maanden zal de naam Jupiler dan ook volledig uit het straatbeeld verdwijnen.

Alleen Jupiler 0.0% blijft

"En daarbij gaan we all the way", zegt Arnaud Hanset, marketingdirecteur West-Europa. "Dat betekent dus dat op alle flesjes, blikjes en glazen de naam zal vervangen worden. Ook op alle gadgets zal de naam niet meer te vinden zijn. Maar het uitzicht van de flesjes en de blikjes blijft hetzelfde. Ook de stier van het logo blijft behouden. Aan de hele ‘look & feel’ zal dus niets veranderen. Jupiler zal daarvan geen nadeel ondervinden. Integendeel. Het zou een positief gevoel moeten opwekken." Vanaf volgende week start AB InBev met de leveringen van ‘Belgium’ aan de winkels en groothandels. Pas vanaf midden juli zal opnieuw de naam ‘Jupiler’ gebruikt worden.

Bij de tijdelijke naamsverandering maakt AB InBev België wel een uitzondering voor Jupiler 0.0%, de alcoholvrije versie die pas vorig jaar op de markt werd gelanceerd. "Jupiler 0.0% is nog nieuw in de markt, dus hier willen we de herkenbaarheid voor de consument zo hoog mogelijk houden", benadrukt woordvoerster Laure Stuyck. "Bovendien is de Belgische voetbalbond de vaste partner van de 'originele' Jupiler, terwijl Jupiler 0.0% de partner is van de Jupiler Pro League."

Allen achter Rode Duivels

Met de campagne wil AB InBev België aan ‘nation-building’ doen, zeg maar een paternalistisch gevoel opwekken zodat de Belgen tijdens het komende WK massaal achter de Rode Duivels gaan staan. De promotiestunt gaat gepaard met tv-spotjes, reclame-affiches en de hele campagne wordt digitaal ondersteund. "We gaan ook proberen om andere bedrijven ertoe aan te zetten om hun naam tijdelijk te wijzigen", zegt Arnaud Hanset. "Ik denk hierbij aan supermarkten of bijvoorbeeld Studio Brussel. Maar voorlopig hebben we daar nog geen contact mee opgenomen."

Voor AB InBev is het overigens niet de eerste maal dat ze dergelijke stunt uitvoeren. Ook met het bekende Amerikaanse biermerk Budweiser heeft AB InBev eerder al zo’n actie op het getouw gezet. Toen werd de naam ‘Bud ’op de blikjes, dus niet op het hele gamma zoals nu, gedurende de zomermaanden tijdelijk vervangen door ‘America’. Net als bij Jupiler lag een sportevenement aan de basis. Over de kostprijs van de hele naamsverandering wil men bij de brouwer niet veel kwijt. "We veranderen de naam, maar de look & feel blijft hetzelfde. Het is dus geen volledige facelift. De kosten liggen dan ook in lijn met andere marketingcampagnes", zo luidt het.

