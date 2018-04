Merkelijk zwaardere celstraffen in beroep voor straatovervallers die slachtoffer met petanquebal in gezicht sloegen in Oostende ADN

13 april 2018

14u38

Bron: Belga 45 Een 26-jarige Tunesiër is door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 6 jaar celstraf voor een brutale straatoverval in Oostende. Dololei A. sloeg met een petanquebal in het gezicht van het slachtoffer. Zijn 33-jarige kompaan kreeg 4 jaar effectief. In eerste aanleg kwamen ze er vanaf met respectievelijk 50 en 37 maanden, maar beiden tekenden beroep aan.

Na een partijtje petanque stond Philippe V.B. (53) op 11 juli vorig jaar aan het Marie-Joséplein in Oostende op de tram te wachten. Twee mannen probeerden het horloge van de man te stelen. Toen dat niet lukte, haalde Dololei A. drie keer uit met een petanquebal van het slachtoffer. V.B. viel met zijn hoofd op de boordsteen en kreeg nog een schop in zijn gezicht. Ahmed R. graaide de portefeuille van het slachtoffer mee. De verdachten werden diezelfde avond ingerekend, toen ze een stripclub in de Van Iseghemlaan verlieten.

In eerste aanleg werd Dololei A. veroordeeld tot 50 maanden cel. Ondanks het aanraden van zijn advocate om het niet te doen, liet A. zich overhalen door medegedetineerden om toch beroep aan te tekenen. Ook zijn kompaan vond de straf te zwaar, maar beiden vingen bot. Het hof in Gent verzwaarde de straffen merkelijk naar zes en vier jaar effectief. Bovendien kregen ze elk bijkomend drie maanden cel omdat ze zich illegaal in het land bevonden.