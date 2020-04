Merchtem steunt baby Lia die tegen kanker vecht met 'Het Langste Applaus'

Redactie

22 april 2020

20u30

Bron: VTM NIEUWS 78

VTM NIEUWS brengt met ‘Het Langste Applaus’ een nieuwe hartverwarmende actie tegen corona. Elke dag om 8 uur ’s avonds wordt het applaus in één bepaalde straat in Vlaanderen in beeld gebracht.

Het langste applaus komt vandaag uit de Gasthuisstraat in Merchtem, in Vlaams-Brabant. Daar klappen ze elke avond voor baby Lia en haar ouders. Het kindje van zes maanden heeft kanker. De hele buurt leeft mee, maar omdat af en toe een dikke knuffel niet kan, geven ze nu elke dag een warm applaus.