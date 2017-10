Mercedes Van Volcem (Open Vld) hard voor partner N-VA: "Ik heb het lastig met hun mensbeeld" 10u38

Bron: De Zondag 1 BELGA Als het over de N-VA gaat, mag Mercedes Van Volcem, Vlaams parlementslid en kandidaat burgemeester in Brugge, de 'pitbull van Open Vld' genoemd worden. In De Zondag uit ze opnieuw forse kritiek op die partij. "Ik geloof niet in N-VA."

Van Volcem haalde in het verleden al fel uit naar federaal staatssecretaris Theo Francken en naar Vlaams minister Liesbeth Homans. Ook nu in De Zondag krijgen ze ervan langs. "Ik vind dat zij te veel polariseert. Ik kan me voorstellen dat dat een strategie is van haar partij. Maar een minister, en zeker een minister van Integratie, hoort het samenleven te promoten. Een polariserend discours werkt integratie tegen. Ik zou zelfs zeggen dat het voor een stuk radicalisering in de hand werkt. Beleidsmakers hebben een grote verantwoordelijkheid op dat vlak."



"Idem voor Theo Francken. Hij gaat te vaak over de schreef. Hoe kan je als minister geloofwaardig zijn als je woorden indruisen tegen je beleid? Francken spreekt over het opkuisen van mensen."

Schoothondjes

Of de samenwerking van Open Vld met N-VA op Vlaams en federaal vlak wringt voor haar? "Op economisch vlak vertonen onze partijen veel gelijkenissen. Maar ik heb het lastig met hun mensbeeld. Dat geef ik eerlijk toe." Van Volcem vindt dat Open Vld zich dan mag verzetten en net moet hameren op die menselijkheid. "Wij moeten niet toekijken als schoothondjes. Dat zou het slechtste zijn wat we kunnen doen. Ik geloof niet in N-VA. Soms kun je sympathie hebben voor een andere partij. Maar dat heb ik niet voor die partij."



Van Volcem werd al eerder op het matje geroepen voor haar kritiek op Homans. Dat vond ze best lastig, maar bang is ze niet: "Een lid van de meerderheid mag ook zijn gedacht zeggen, vind ik. Wie zwijgt, kan niets veranderen. Ik wil wegen op het maatschappelijke debat. Ik ben geen muurbloempje. Vandaar ook dat ik blijf werken als advocate. Wie financieel onafhankelijk is, kan makkelijker praten."