Mercedes Van Volcem krijgt uiteindelijk derde plaats op Vlaamse lijst Open Vld TT en NLA

02 maart 2019

16u08

Bron: Belga 0 Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem van Open Vld zal dan toch opkomen bij de verkiezingen van mei. De Brugse politica krijgt de derde plaats op de Vlaamse lijst, zo bleek vanmiddag bij de voorstelling van de West-Vlaamse lijsten van de liberalen. Francesco Vanderjeugd offert zich op en verhuist naar de vierde plaats.

Van Volcem had gisteren nog haar ontgoocheling uitgeschreeuwd omdat de partij volgens haar bedrijfsleider Kathleen Verhelst boven haar zou verkozen hebben voor de tweede plaats op de Kamerlijst. Van Volcem kreeg de lijstduwersplaats aangeboden, maar dat voorstel legde ze naast zich neer.

Een dag later, bij de officiële presentatie van de West-Vlaamse lijsten, blijkt er een oplossing uit de bus gekomen. Francesco Vanderjeugd schuift op naar de vierde plaats van de Vlaamse lijst, waardoor Van Volcem de derde plaats kan bezetten. Emmily Talpe, de nieuwe burgemeester van Ieper, staat op de tweede plaats.



"Francesco Vanderjeugd heeft vrijwillig en ongevraagd zijn plaats afgestaan. Dit brengt hem heel veel respect op", zo verklaarde lijsttrekker Bart Tommelein. Momenteel bezetten de West-Vlaamse liberalen drie zetels in het Vlaamse parlement, maar Tommelein mikt met de burgemeester van Staden op een vierde zetel. Burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem is lijstduwer.

Van Volcem is blij met het gebaar dat Vanderjeugd gisterenavond op een urenlange en bewogen vergadering van de provinciale bestuursleden deed. “Francesco wou me echt aan boord houden. Het geeft een fijn gevoel als collega’s en het bestuur je werk waarderen en voor je opkomen”, reageerde Van Volcem. “Wat mij betreft is Francesco de Numero Uno van West-Vlaanderen.”

Naar de Kamer wil de partij minstens drie West-Vlaamse vertegenwoordigers sturen. Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne trekt de lijst, met bedrijfsleider Kathleen Verhelst op de tweede plaats en Lieven Cobbaert uit Ichtegem op de derde plaats. De lijst wordt geduwd door het Brugse Kamerlid Sandrine De Crom.