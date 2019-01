Mercedes-Benz stuurt deurwaarder af op stakend personeel HR

16 januari 2019

12u43

Bron: Belga 0 Mercedes-Benz heeft woensdag een deurwaarder gestuurd naar het personeel dat staakt aan het filiaal van Mercedes-Benz in Sint-Lambrechts-Woluwe, aldus de vakbonden. De staking bij de Duitse autobouwer vindt voor de tweede dag op rij plaats, nadat een overleg met de directie dinsdag op niets uitdraaide.

Het gemeenschappelijk front van de vakbonden schaart zicht achter de actie en was tevreden over de eerste dag van de staking. "De directeur probeerde de werknemers te intimideren, maar de werknemers toonden zich solidair en namen in gemeenschappelijk front deel aan de eerste actie, een staking", signaleren de vakbonden.

Het overleg met de directie was dinsdag een maat voor niets in de ogen van de vakbonden, want ze kregen enkel ontwijkende antwoorden. De directie zou de jonge werknemers zelfs gevraagd hebben om de actievoerders onder druk te zetten en hen toch te vragen aan het werk te gaan.

Autosalon

"Het gebrek aan ernst was flagrant en de houding van de directie deed meer kwaad dan goed. We hopen dat ze met positieve antwoorden zullen komen voor het begin van het Autosalon in Brussel", zeggen de vakbonden.

Bekijk ook:

Even zwaaien met een scanner, en minder dan 30 seconden later rijden hackers weg met dure sleutelloze Mercedes.

Jeeps blokkeren ‘asociale’ Mercedes.