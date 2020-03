Mentholsigaretten verboden in ons land vanaf 20 mei ADN

25 maart 2020

16u23

Bron: Belga 165 Mentholsigaretten zullen vanaf 20 mei niet langer verkocht mogen worden in België. Dat bevestigt de FOD Volksgezondheid. Het verbod is het gevolg van de Europese tabaksrichtlijn uit 2014.

De Europese Unie vaardigde in 2014 een verbod uit op tabak met aroma’s, maar voor de relatief populaire mentholsigaretten werd enkele jaren uitstel overeengekomen. Over een kleine twee maanden is dat uitstel afgelopen, en mogen ook mentholsigaretten niet meer over de toonbanken gaan. Er zijn controles gepland om na te gaan of de maatregel gerespecteerd wordt.