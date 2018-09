Mentaal gehandicapte vrouw (19) drie weken lang opgesloten en verkracht door koppel TTR

20 september 2018

16u28

Bron: Belga 5 Een 19-jarige jonge vrouw met een verstandelijke handicap werd tussen half juli en begin augustus door een echtpaar uit Aiseau-Presles, in de provincie Henegouwen, gevangen gehouden. Ze zouden haar verkracht hebben. De twee verdachten werden aangehouden voor ontvoering en verkrachting.

De feiten speelden zich af in de zomer, maar zijn volgens het parket van Charleroi pas sinds deze week bekend bij het gerecht. De mama van de tiener was op vakantie. De daders woonden in het buurt van het meisje, en hielden het meisje drie weken vast in hun huis. In die periode werd ze regelmatig verkracht met behulp van voorwerpen. Volgens de verklaringen van de jonge vrouw sprong het koppel na de seks ook op haar rug, "om haar te aborteren". Slapen zou ze aan het voeteinde van hun bed gedaan hebben.

Het meisje belde in die periode regelmatig met haar mama, maar gaf toen niet aan dat er een probleem was. Toen de moeder terugkeerde uit vakantie keerde het meisje terug naar huis en vertelde ze wat er gebeurd was. Vooraleer het koppel werd aangehouden deden de autoriteiten eerst een geloofwaardigheidsanalyse.



Gisteren verschenen Damien W. en Kimberley H. voor de onderzoeksrechter en werden ze aangehouden voor ontvoering en verkrachting. De kwetsbaarheid van het slachtoffer en de onmenselijke behandeling zijn verzwarende omstandigheden.

Het koppel heeft de feiten gedeeltelijk ontkend.