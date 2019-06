Mensensmokkelnetwerk met activiteiten in België ontmanteld kv

13 juni 2019

18u37

Bron: Belga 16 De Franse en Roemeense autoriteiten hebben vandaag, bij een gezamenlijke operatie, een netwerk van mensensmokkelaars ontmanteld. Dat meldt Eurojust, dat de operatie coördineerde. De bende was betrokken bij de smokkel van 308 migranten naar Groot-Brittannië, en was actief in België, Nederland en het noorden van Frankrijk. Elf bendeleden werden opgepakt, 18 huizen werden doorzocht en goed een half miljoen euro cash werd in beslag genomen.

Het onderzoek startte in augustus vorig jaar in Frankrijk, en werd gevolgd door onderzoek in Roemenië en Groot-Brittannië in maart. In Nederland werd in mei een onderzoek opgestart. Op 6 juni werden, op een coördinatievergadering bij Eurojust en een operationele meeting bij Europol, de belangrijkste doelwitten, de hiërarchische structuur en de modus operandi van de bende geïdentificeerd.

De bende bestond vooral uit Roemeense vrachtwagenchauffeurs, tussenpersonen en leiders en smokkelde Palestijnen, Irakezen, Iraniërs en Afghanen. De vrachtwagens die ze gebruikten behoorden tot Roemeense bedrijven. De vluchtelingen werden overgebracht naar transitsites in het noorden van Frankrijk, België en Nederland en werden door de chauffeurs een "gegarandeerde oversteek" beloofd. Daarvoor moesten ze 11.000 tot 14.500 euro betalen. De bende verdiende zo ruim 3,4 miljoen euro.