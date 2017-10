Mensensmokkelaars ronselen op sociale media avh

18u53

Bron: Belga 2 afp afp Naast magistraten en de politie, moeten ook de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) sterk inzetten op onderzoek van het internet en de sociale media in de strijd tegen mensenhandel. Dat is een van de aanbevelingen van het federaal migratiecentrum Myria, dat in zijn jaarrapport over mensensmokkel en mensenhandel dit jaar focust op de onlinewereld.

De mogelijkheden voor mensenhandelaars op het internet zijn zeer uitgebreid. Zo gebruiken ze sociale media en het internet voor de rekrutering van slachtoffers, de marketing van hun prostitutieaanbod en het management van hun criminele activiteiten. Mensensmokkelaars doen zich voor als reisbureaus om hun bestemmingen aan te prijzen, en gebruiken de sociale media om valse documenten of smokkelroutes aan te prijzen. Zo kon Europol vorig jaar 17.000 smokkelaars traceren die Facebook gebruikten voor hun smokkelactiviteiten naar de EU.

Daarnaast gebruiken slachtoffers het internet om elkaar te waarschuwen over negatieve praktijken, of delen hun ervaringen via sociale media. De sociale media kunnen ook een vorm van sociale controle zijn, wanneer slachtoffers zo in contact kunnen blijven met de buitenwereld.

Sociale media als instrument voor justitie

Ook de politiediensten en justitie gebruiken het internet en de sociale media als bijkomend onderzoeksinstrument bij de detectie van slachtoffers, de identificatie van verdachten, het verhoor van slachtoffers en verdachten, financieel onderzoek, en analyse van beelden en berichten op sociale media en smartphones.

Die methoden worden al veelvuldig gebruikt door politie en magistraten bij mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en bij mensensmokkeldossiers, maar minder in dossiers van economische uitbuiting. Myria beveelt dan ook aan om de politie, justitie en vooral ook de RSZ-inspectie te sensibiliseren over het onderwerp en voldoende praktijkgerichte trainingen te geven. "Analyse van computers of smartphones, seks-datingsites en Facebookprofielen, zijn van onschatbare waarde om belastende foto's en chatberichten te traceren. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in informatica, maar ook in meer capaciteit en knowhow bij de politie", aldus de auteurs van het rapport.

Stef Janssens, een van de auteurs, benadrukt dat onderzoek naar internetpraktijken moet bestaan naast het gewoon politioneel onderzoek. "Zo kan de politie via telefoontaps bijvoorbeeld te weten komen welke Facebookprofielen worden gebruikt, of kunnen slachtoffers via Google Maps laten weten waar daders van mensenhandel zich bevinden. De politie kan het onderzoek echter niet alleen voeren. Zo kunnen bijvoorbeeld enkel magistraten toegang vragen tot profielen die afgeschermd zijn met een wachtwoord", stelt de expert.

Peter Van Hauwermeiren, het hoofd van de directie mensenhandel van de RSZ-inspectiedienst, bevestigt dat onderzoek op het internet nu slechts sporadisch gebeurt. "Het gebruik van sociale netwerksites als instrument bij het onderzoek naar economische uitbuiting zou inderdaad op een meer systematische wijze kunnen gebeuren", zegt hij. "We gaan zeker bekijken hoe we dat kunnen doen, en opleidingen zijn daarvoor zeer belangrijk." Van Hauwermeiren benadrukt dat extra middelen daarvoor welkom zijn, maar dat de aanbeveling van Myria om meer in te zetten op het internet als onderzoeksinstrument hoe dan ook ter harte zal worden genomen.

Hotelsector

Tot slot raadt Myria aan om de hotelsector te sensibiliseren. Het verwijst daarbij naar de zaak van de "prinsessen van het Conrad-hotel" die worden vervolgd voor mensenhandel, onmenselijke behandeling en illegale tewerkstelling en waarin het migratiecentrum zich burgerlijke partij stelde. "Zo moet de aandacht en bewustzijn voor deze problematiek na het definitieve vonnis in de zaak verhoogd worden, zodat in de toekomst bij stilzwijgen een medeverantwoordelijkheid door justitie kan ingeroepen worden", aldus co-auteur van het rapport Patricia Le Cocq.