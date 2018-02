Mensensmokkelaars rammen politie met bestelwagen vol vluchtelingen bij wilde achtervolging op E40 Siebe De Voogt Joeri Vlemings

13 februari 2018

08u10

Bron: Eigen berichtgeving 129 Drie politiecombi's werden vannacht beschadigd op de E40. De wegpolitie zette er de achtervolging in op een overvolle Britse bestelwagen die vanuit Frankrijk ons land binnenreed. Het ging vermoedelijk om mensensmokkelaars en vluchtelingen. De wegpolitie besloot een mogelijk gevaarlijke achtervolging te vermijden omdat er kinderen in de bestelwagen zaten. De bestelwagen kon terugkeren naar Frankrijk.

De federale wegpolitie kreeg omstreeks 23 uur een melding binnen van de Franse collega’s omtrent een verdacht voertuig met Poolse nummerplaat dat ons land zou binnenrijden. Volgens de Franse politie zaten er mensensmokkelaars en vluchtelingen in de camionette. “Onze diensten en die van de lokale politie werden meteen opgetrommeld en konden de bestelwagen – een Citroën Jumper – snel lokaliseren”, zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie.

De Belgische wegpolitie zette de achtervolging in, maar aan de op- en afrit in Loppem kon de bestelwagen terug naar Frankrijk vluchten. “Ter hoogte van Loppem keerde het voertuig opnieuw richting Frankrijk", legt Peter De Waele uit.

"Terug op de snelweg probeerden onze diensten samen met de lokale politie al rijdend de bestelwagen in te sluiten. Aan een snelheid van 120 km/uur reed de wagen in op drie combi’s van de lokale politie. Door de klap ging de schuifdeur van de laadruimte open en zagen we dat er zo’n 15 vluchtelingen in zaten, waaronder ook kinderen."

De wegpolitie besliste daarop de achtervolging te staken. "We hebben de blokkade opgegeven en zijn het voertuig vanop ruimere afstand beginnen volgen. We hebben prioriteit gegeven aan de veiligheid van de kinderen", zegt politiewoordvoerder Peter De Waele. "Het leven van een kind gaat immers voor op het vatten van een mensensmokkelaar.”

Over de grens nam de Franse politie over. "De wagen heeft zich aan de kant gezet en de bestuurder en enkele passagiers vluchtten te voet weg, meer informatie hebben we daarover niet", aldus De Waele.