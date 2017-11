Mensensmokkelaars brachten illegalen onder in Sunparks Mol kv

17u04

Bron: Belga 0 KOS Het Openbaar Ministerie heeft vandaag celstraffen van twaalf maanden tot acht jaar gevorderd voor elf beklaagden die vervolgd worden voor de smokkel van 120 Iraniërs richting Groot-Brittannië. De vakantiehuisjes van Sunparks in Mol deden dienst als tijdelijke opvangplaats voor de clandestiene migranten, in afwachting van hun verdere doorreis. De procureur eiste ook monsterboetes tot 3,480 miljoen euro en de verbeurdverklaring van 720.000 euro, de minimumopbrengst van de smokkel.

De beklaagden maakten volgens het OM deel uit van een criminele organisatie die zich had toegelegd op de smokkel van Iraniërs naar West-Europa. De 120 slachtoffers moesten minstens 6.000 euro betalen, wat de organisatie dus zeker 720.000 euro had opgeleverd. Ze vlogen via luchthavens in Turkije en Cyprus naar West-Europa. Hun eindbestemming was Groot-Brittannië.

Paspoorten

De organisatie leverde voor de reis valse paspoorten of echte paspoorten van mensen die sprekend op hen leken. Ze gebruikte daarvoor de app Similar Meter, waarmee ze de foto's van de slachtoffers vergeleek met de foto's op de identiteitsdocumenten uit haar database om de meest gelijkende match te vinden.

De politie kwam de organisatie op het spoor nadat Konstantinos V. op 22 april 2016 gearresteerd was op de luchthaven van Düsseldorf in het gezelschap van vijf Iraniërs met valse documenten. De slachtoffers verklaarden dat ze eerst naar Oostenrijk waren gereisd en dat Milad K. en Gholam F. (35) hen vervolgens naar Sunparks in Mol hadden gebracht, waar ze twintig dagen verbleven hadden in afwachting van hun vlucht naar Groot-Brittannië.

De procureur vorderde voor kopstukken Milad K., diens vader Mohammad K. (53) en Gholan F. acht, zes en zeven jaar cel. Ze worden voor respectievelijk 116, 30 en 70 slachtoffers vervolgd. Per slachtoffer werd voor hen een boete van 30.000 euro geëist, wat voor Milad K. dus op 3.480.000 miljoen euro neerkomt.