Mensensmokkelaar vrijuit na blunder gerecht: cruciaal bewijs plots teruggevonden... 2 dagen na vrijspraak WHW/SRB

07u14 0 photo_news Zeven maanden lang zocht het ­parket Halle-Vilvoorde zich een bult naar een dvd'tje met telefoontaps - cruciaal bewijs in een groot ­mensensmokkeldossier. Helaas: de dvd bleef spoorloos en bendeleider Ibrahim A. ging vorige maand ­vrijuit. Twee dagen ná het vonnis bleek dat de dvd al die tijd gewoon lag waar hij thuishoorde: op de ­griffie. Het parket gaat in beroep, maar Ibrahim A. zit inmiddels wél in Londen.

Op basis van afgetapte telefoon­gesprekken veroordeelde de correctionele rechtbank in Brussel de ­Irakees Ibrahim A. in 2011 tot acht jaar cel. Het gerecht beschouwde hem als de leider van een achttienkoppige bende mensensmokkelaars, die slachtoffers vanop snelweg­parkings richting Groot-Brittannië loodste. Vorig jaar tekende hij verzet aan tegen dat vonnis. Dat kon, omdat hij in 2011 niet was komen opdagen. Daarom moest het proces worden overgedaan.



Eén probleem: het ­parket kon de ­telefoontaps, het énige bewijs tegen de man, niet meer voorleggen. Vijf keer vroeg het Openbaar Ministerie afgelopen jaar uitstel aan de rechter om de taps te zoeken. Vijf keer ­verscheen de procureur met lege handen op de zitting. Het OM gooide op 20 juni 2017, na zeven maanden proberen, de handdoek in de ring en vorderde de onontvankelijkheid van de strafvordering en dus de vrijspraak van de beklaagde. In mensentaal: we geven het op, het bewijs is zoek. Tot nu dus.



HOE REAGEERT MINISTER VAN JUSTITIE KOEN GEENS (CD&V) OP DEZE ZAAK? LEES HET IN HLN+ VOOR ABONNEES. NOG GEEN ABONNEE? PROEF NU VIER WEKEN GRATIS