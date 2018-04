Mensensmokkelaar die verlamd geraakte en mindere straf eiste, krijgt 30 maanden cel kg

Bron: Belga 1 De Brugse strafrechter heeft een 35-jarige Iraanse mensensmokkelaar veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan een jaar met uitstel. Begin mei 2016 kreeg Zana H. tijdens een achtervolging een kogel in de rug en raakte hij verlamd aan beide benen. Hij vroeg eerder om een mildere straf vanwege zijn verwondingen.

In de nacht van 4 op 5 mei 2016 voerde een Irakees 22 vluchtelingen van het vluchtelingenkamp in Grande-Synthe naar de snelwegparking in Jabbeke. Toen de smokkelaar de politie rond 6.30 uur in de gaten kreeg, stoof hij met de Audi A4 weg in de richting van Frankrijk.

De politie achtervolgde en besloot om de mensensmokkelaars onder vuur te nemen, maar zelfs met een lekke achterband bleven ze doorrijden. Twee verdachten liepen wel ernstige schotwonden in de rug en de schouder op. De bestuurder werd in zijn hand geraakt.

Uiteindelijk knalde de Audi ter hoogte van Koudekerke aan minstens 160 kilometer per uur in de staart van de file. Die was ontstaan na een ongeluk op de A16.

30 maanden celstraf

Zana H. werd samen met twee andere beklaagden bij verstek veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf. Ondertussen werd H. aan België uitgeleverd en bleek hij in een rolstoel te zitten. Door de schietpartij zal hij de rest van zijn leven verlamd zijn. H. tekende daarom verzet aan tegen zijn veroordeling en eiste een mindere straf. "Die jongen zal dus elke dag met zich meedragen wat zich die nacht heeft afgespeeld", aldus meester Mathieu Langerock.

De verdediging wierp ook op dat de beklaagde in het Noord-Franse Douai al werd veroordeeld tot 24 maanden effectieve celstraf voor mensensmokkel in diezelfde periode. "Hij woonde zelf in Engeland, maar werkte eenmalig met de smokkelaars samen om zijn vrouw ook te laten overkomen."

De rechter veroordeelt de mensensmokkelaar nu tot 30 maanden cel, waarvan één jaar met uitstel.