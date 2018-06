Mensensmokkelaar die doodgeschoten peuter Mawda vervoerde geïdentificeerd

IB

29 juni 2018

05u48

Bron: Belga

0

De bestuurder van de camionette waarin het tweejarige vluchtelingenkind Mawda het leven liet, is dankzij DNA-onderzoek geïdentificeerd. Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen citeren daarover vandaag een goed ingelichte bron. "Hij is na het incident met de 29 andere inzittenden op­gepakt, maar we moesten hem opnieuw vrijlaten", klinkt het.