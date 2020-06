Mensenrechtenliga’s lanceren crowdfunding voor bouw van Huis van Mensenrechten JOBR

12 juni 2020

14u24

Bron: Belga 0 De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains gaan in Brussel samen een “Huis van de Mensenrechten” bouwen. Om de bouw te financieren starten ze de crowdfundingscampagne “Bouw samen met ons!” op. Het nieuwe “Huis van de Mensenrechten” moet de symbolische plaats bij uitstek worden voor de universaliteit van de mensenrechten.

De twee liga’s strijden samen voor gelijke en universele mensenrechten. Door samen het centrum te bouwen, willen de twee mensenrechtenorganisaties groeien en hun werking versterken. De locatie van het huis, in Brussel, zorgt ervoor dat ze dichter bij de verschillende beslissingscentra van dit land zitten. Dat moet voor meer slagkracht zorgen.

We zijn vertrokken! @mensenrechtenBE & @liguedh_be lanceren een crowdfunding om samen het Huis van de Mensenrechten te bouwen! Hoe kun jij steunen?

👩🏽‍💻 Maak een pagina aan & verzamel donaties💶 Schenk zelf een bijdrage📢 Deel dit bericht! #BouwSamenMetOns https://t.co/cZr1257PIM Liga voor Mensenrechten(@ mensenrechtenBE) link

Symbolisch

“In januari van dit jaar hebben we beslist om een gebouw aan te kopen in Brussel. Het zal de symbolische plek worden voor de universaliteit van de mensenrechten in België”, vertelt de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten Kati Verstrepen. “Het gebouw zal zowel de Liga als La Ligue huisvesten. Maar we kunnen er ook mensenrechtenverdedigers ontvangen, vrijwilligers opleiden en evenementen organiseren voor het grote publiek”, aldus Verstrepen.

De totale kostprijs van het Huis van de Mensenrechten zal neerkomen op 1,15 miljoen euro. Via eigen middelen en een lening is er al 750.000 euro voorzien, maar dat betekent dat er nog 400.000 euro nodig is. Het ontbrekend bedrag hopen de mensenrechtenliga’s op te halen via crowdfunding.

