Mensenrechtenhof veroordeelt België voor verplichte terugkeer van Tunesiër ttr

18 februari 2020

14u59

Bron: belga 46 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld tot de betaling van een morele schadevergoeding van 10.000 euro aan een jonge inwijkeling die na een veroordeling verplicht moest terugkeren naar zijn thuisland Tunesië, ook al had hij een Belgisch meisje erkend als zijn biologische dochter. Onder meer het recht op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven werd daardoor geschaad, oordeelt het Hof.

Montassar Makdoudi, een Tunesiër geboren in 1989, kwam in 2008 naar ons land. Twee jaar later werd hij veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden voor poging doodslag, poging tot diefstal met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen en illegaal verblijf. Hij zat daarvoor tot eind 2012 in de cel, maar erkende intussen wel het vaderschap van een meisje met de Belgische nationaliteit. Het meisje werd in maart 2010 geboren.

Door zijn veroordeling kreeg Makdoudi in 2011 het bevel om het land te verlaten. Na zijn celstraf werd hij in een gesloten centrum geplaatst, vanwaar hij beroep aantekende tegen zijn opsluiting. Na vier maanden werd hij uiteindelijk vrijgelaten, nadat het Hof van Cassatie een arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling vernietigde wegens een procedurefout. In 2016 werd hij opnieuw in een gesloten centrum geplaatst en in de zomer van dat jaar keerde hij uiteindelijk terug naar Tunesië, waar hij nu nog altijd woont.

Veroordeling

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een instelling van de Raad van Europa, zijn de rechten van de Tunesiër geschonden. Ten eerste kreeg hij niet binnen een redelijke termijn een gerechtelijk oordeel over de wettigheid van zijn opsluiting in een gesloten centrum, een schending van het artikel 5§4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, klinkt het.

Daarnaast is ook het recht op de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven geschaad, oordeelt het EHRM. België had rekening moeten houden met zijn Belgische dochtertje, oordeelt het Hof. Volgens de Belgische staat kwam Makdoudi plots met een kind op de proppen toen hij al een bevel om het grondgebied te verlaten had gekregen, en had hij onvoldoende bewijsmateriaal om de familiale band met het meisje aan te tonen. Maar België heeft daarbij geen "correcte afweging van belangen" gemaakt, klinkt het in het arrest.

De Tunesiër krijgt daarom een morele schadevergoeding van 10.000 euro, en België moet ook de gerechtelijke kosten van 3.000 euro betalen.