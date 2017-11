Mensenmassa tekent present voor wake tegen zinloos geweld Hans Verbeke

20u56 0 Henk Deleu Duizenden kaarsjes vormden één groot hart op een zwart doek voor de kerk waar morgen om 10 uur de uitvaartplechtigheid plaatsvindt van Ann-Laure. In Oostnieuwkerke hebben zo’n 2000 mensen deelgenomen aan een wake tegen zinloos geweld. Vrienden en kennissen van Ann-Laure Decadt (31) die om het leven kwam bij een terreuraanslag in Manhattan, waren de initiatiefnemers. Na een tocht van anderhalve kilometer door het centrum van de gemeente werd afgesloten met een ingetogen moment dat niemand onberoerd liet. Acteur Wim Opbrouck leidde het geheel in goede banen.

Dat bij een aanslag in het verre New York een jonge mama van twee zoontjes uit het zuiden van West-Vlaanderen om het leven kwam, heeft bij veel mensen in de regio een onuitwisbare indruk gemaakt. Ann-Laure Decadt was met haar twee zussen en moeder op citytrip in New York toen ze werd aangereden door een pick-up die bewust over een populair fiets- en wandelpad in Manhattan was gaan rijden, om zoveel mogelijk leed te veroorzaken. Acht mensen lieten het leven onder wie dus de West-Vlaamse. Haar moeder en zussen bleven ongedeerd.

Krachtig signaal

Uit het verdriet en de verslagenheid rond haar overlijden, rees bij vrienden en kennissen spontaan de idee om een krachtig signaal te geven tegen zinloos geweld. Rond 19 startte de stille optocht. “We zijn er bij omdat we verre familie zijn van Ann-Laure”, zegt Francis Bucsan uit Moeskroen. De man is vergezeld van zijn twee zonen, Anton en Korneel. “We hoefden niet na te denken om deel te nemen. Wat de familie Decadt is overkomen, valt met geen woorden te beschrijven. Onze gedachten gaan ook uit naar de zeven andere dodelijke slachtoffers en het gezin uit Wilrijk dat ook zwaar werd getroffen. Het is een trieste realiteit dat we met terreur moeten leren leven maar we zullen het nooit kunnen aanvaarden. Dergelijk zinloos geweld is weerzinwekkend en onmogelijk goed te praten.”

Duizenden kaarsje

Ook Wim Opbrouck twijfelde niet toen de familie van Ann-Laure hem vroeg om de wake in goede banen te leiden. “Elke vorm van geweld is zinloos”, zegt hij. “Met een wake als deze zullen we het geweld de wereld niet uit helpen maar het is goed dat we een krachtig signaal kunnen geven.” Opbrouck sprak in zijn woordje vooraf met de woorden uit John Lennons ‘Imagine’, het lied dat hij als afsluit ook live bracht. “Je kunt zeggen dat ik een dromer ben, maar we zijn met velen. Ik hoop dat je op een dag mee zult dromen, dat de wereld één wordt.”

