Mensen stellen onderzoek te vaak uit, oncoloog waarschuwt: “We zien nu veel grotere tumoren” NLA

22 augustus 2020

13u45

Bron: VRT NWS 0 Door de coronacrisis stellen mensen kankeronderzoeken en -controles uit, maar dat is niet zonder gevaar. Radiotherapeut-oncoloog Gert De Meerleer waarschuwt in VRT NWS dat de te late diagnoses over de jaren heen tot oversterfte zal leiden. “Laat u alstublieft onderzoeken.”

Midden juli publiceerde de Stichting Kankerregister cijfers van het aantal kankerdiagnoses in de maand april: die waren met bijna de helft (44 procent) gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Dat was een direct gevolg van de coronacrisis, omdat mensen niet-essentiële onderzoeken uitstelden en de grote bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker stilvielen.

Nu de tweede golf over België spoelt, gaf de Stichting tegen Kanker opnieuw aan dat afspraken geannuleerd of uitgesteld werden. Mensen zijn bang om besmet te worden.

Grotere tumoren en risico op herval

Dat die onderzoeken en controles uitgesteld worden, is zorgwekkend. Gert De Meerleer, kliniekhoofd radiotherapie-oncologie UZ Leuven, hoogleraar aan de KU Leuven en voorzitter van de Belgian Radiotherapy Awareness & Visibility Organisation (BRAVO), getuigt in VRT NWS over de verontrustende situatie op de oncologie-afdelingen in de ziekenhuizen. “Door de latere diagnose moeten we nu geavanceerde tumoren proberen te genezen, met dikwijls zwaardere therapieën, complexere en duurdere. En wat veel van mijn collega’s aangeven, het moet allemaal nu en snel en we hebben daar niet altijd de tijd en de ruimte voor.”

Volgens De Meerleer zien hij en collega’s nu tumoren die een stuk groter zijn dan vroeger, tumoren waarvan hij “dacht dat ze alleen nog in de geschiedenisboeken stonden”.

Niet alleen op korte termijn zijn die uitgestelde onderzoeken en controles problematisch, binnen enkele jaren zouden ze tot oversterfte door kanker kunnen leiden. Dat bevestigde een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk ook al. Daarnaast is het risico om te hervallen een stuk groter als de tumor later gevonden wordt, omdat die moeilijker te behandelen is.

“Laat u onderzoeken als u zich zorgen maakt”

De Meerleer benadrukt dat de bevolking controles en onderzoeken niet mogen uitstellen. “Laat u alstublieft onderzoeken als u zich zorgen maakt. U hoeft niet bang te zijn voor een coronabesmetting. Onze ziekenhuizen zijn absoluut veilig. We dragen een mondmasker en u hoeft geen coronatest te ondergaan voor een consultatie.”

Een afspraak kan snel geregeld worden omdat er een mate van flexibiliteit is op de kankerafdelingen. Het zal dus geen maanden duren voor u bij een arts kunt langsgaan, dat zal eerder binnen de paar weken zijn. “Bedenk: hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, hoe minder complex de therapie, voor de patiënt, maar ook voor ons, we kunnen beter nieuws brengen. En dat is een positieve cirkel.”