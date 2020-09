Mensen met een beperking stonden tijdens de lockdown in de kou: "Alles draaide om ouderenzorg, en wij dan?” Redactie

15 september 2020

09u02

VTM NIEUWS

Brent Basyn werd na 6 maanden zwangerschap geboren. Normaal woont hij in een voorziening. Maar die sloot tijdens de lockdown en dus moest Brent opnieuw bij zijn ouders intrekken. Al het contact met de buitenwereld viel weg. “Ik heb dan eigenlijk uit pure frustratie en boosheid eens een bericht op Facebook gezet van: wie belt er eens naar ons? Omdat ik het echt ook gewoon beu was. Ik was het gewoon beu. Beu om alleen te zijn en geen stemmen te horen”, vertelt Brent.

Uit een rondvraag van vzw Onafhankelijk Leven blijkt dat 4 op de 10 mensen met een beperking niet in hun voorziening konden blijven. 1 op de 3 voelde zich aan z’n lot overgelaten en 1 op de 2 zegt zelfs dat zijn gezondheid erop achteruit is gegaan, omdat er geen therapie mogelijk was. Zo moest Brent voor een deel opnieuw leren stappen: “Dat had wel effect op mijn spieren. Normaal stap ik altijd, de transfers doe ik al stappend. Maar mijn spieren begonnen zodanig op te spannen dat ik niet meer kon stappen. Puur omdat ze niet losgemaakt werden door de kinesist.”