Mensen met beperkt strafblad binnenkort welkom bij de politie? "We gaan niet inboeten op kwaliteit"

09 juli 2019

08u46

Bron: belga 44 De federale politie is zo wanhopig op zoek naar nieuwe agenten dat commissaris-generaal Marc De Mesmaeker aan de volgende regering vraagt om de toelatingsvoorwaarden te versoepelen en bijvoorbeeld ook mensen met een beperkt strafblad toe te laten. Dat zegt De Mesmaeker in een interview met Knack.

De politie heeft op dit ogenblik 3.700 vacatures. In een interview met Knack zegt Marc De Mesmaeker, sinds een jaar commissaris-generaal van de federale politie, dat hij aan de volgende regering wil voorstellen om ook mensen met een beperkt strafblad toe te laten.

Jeugdzonde

"In de media was een tijdje geleden nogal wat te doen over zeven kandidaten met een strafblad die door de selectie zouden zijn geraakt. Ik heb die zeven dossier scrupuleus onderzocht en uiteindelijk bleek dat ik voor één kandidaat eerder 'nee' dan 'ja' zou hebben beslist. Onze selectie werkt dus op dat vlak goed. Maar als we alleen mannen en vrouwen mogen aanwerven die zich hun hele leven compleet onberispelijk hebben gedragen, dan is er dus ook geen plaats meer voor wie ooit een jeugdzonde beging. Bonne chance...”



"Daarom gaan we aan de volgende regering voorstellen om regels vast te leggen, zodat je vanaf een bepaalde strafmaat niet meer in aanmerking komt als kandidaat. Welke feiten en welke straffen wel of niet kunnen, moet dan precies worden bekeken", aldus De Mesmaeker.

“Gaan niet inboeten op kwaliteit”

De federale politie zelf nuanceert. “Het is zeker niet zo dat we vanuit een personeelstekort gaan inboeten op de kwaliteit bij de aanwerving van politie-agenten”, legt woordvoerster Sarah Frederickx uit. “We willen vooral komen tot een meer transparante en efficiënte rekrutering.”

Het beeld dat de politie op zoek zou zijn naar mensen met een strafblad om zo het personeelstekort op te vangen, klopt dus helemaal niet, zegt Frederickx aan Belga. Het is volgens haar de bedoeling om kandidaten van bij de start van de selectieprocedures meer duidelijkheid te geven.

“Nu konden bij manier van spreken ook daders van zedenfeiten of drugtrafiek zich kandidaat stellen en werden die er door de interne selectieprocedures uit gehaald. Bedoeling is dat we aan die mensen van bij de start zeggen dat het geen zin heeft om zich kandidaat te stellen. Anderzijds heeft het geen zin om mensen te weren die ooit een parkeerboete hebben gehad of een boete omdat ze fietsten zonder licht. Maar dat is nu ook al niet het geval. Alleen willen we zorgen voor meer transparantie en een meer efficiënte rekrutering”, legt Frederickx uit.