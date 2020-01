Mensen met beperking verdienen vaak meer zonder job: “Ik neem verlof zonder wedde maar ga dan gewoon werken. Onbetaald” Minister Muylle stelt oplossing voor zodat mensen met handicap meer kunnen werken zonder uitkering te verliezen Philippe Ghysens

17 januari 2020

07u49 0 Mensen met een beperking zijn vaak financieel beter af zonder een job dan mét werk. “Ik moet verlof zonder wedde nemen, anders verlies ik mijn integratietegemoetkoming”, zegt docente Lies Vanpeperstraete. Minister Muylle wil het systeem aanpassen.

Een integratietegemoetkoming wordt uitgekeerd aan mensen die door hun beperking extra noden hebben. Afhankelijk van de zwaarte van de handicap gaat het om een bedrag van 105 tot 900 euro per maand. Maar die uitkering valt weg als de persoon met een beperking aan het werk gaat en meer dan 22.800 euro bruto per jaar verdient. “Werken wordt op die manier ontmoedigd”, zegt Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld).

Uit het antwoord op zijn vraag aan Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) blijkt dat de Vlaamse overheid slechts 1,8 procent, of concreet 678 werkkrachten, mensen met een beperking tewerkstelt. De doelstelling was tegen eind 2020 aan 3 procent te komen. Dat wordt dus moeilijk. “Een van de redenen is dat mensen met een handicap het risico lopen om hun integratietegemoetkoming, of een deel ervan, te verliezen”, zegt Vande Reyde. “Het is absurd dat ze door te werken hun broodnodige steun kwijt raken. Mét een job ben je dan slechter af dan zonder werk.”

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) stelt een oplossing voor. Ze vindt dat niet-actieven juist moeten aangemoedigd worden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. “Daarom willen we het systeem aanpassen zodat méér werken altijd leidt tot méér nettoloon. Concreet: iemand die een tegemoetkoming krijgt omwille van een handicap en halftijds werkt, zal 70 procent van zijn uitkering kunnen behouden.”

“Elk jaar meer verlof zonder wedde”

Dat er aan een oplossing wordt gewerkt, is goed nieuws voor Lies Vanpeperstraete (45) uit Mariakerke. Zij laat zich door haar motorische beperking niet tegenhouden om een volwaardig leven te leiden, en dus ook te gaan werken. Ze is docente aan de Arteveldehogeschool in Gent, waar ze ook studenten begeleidt. Ze zou graag wat meer uren willen werken, maar dat gaat niet.

“Als ik meer dan 22.800 euro per jaar verdien, verlies ik mijn integratietegemoetkoming. Die heb ik nochtans broodnodig om de kosten te betalen die met mijn handicap te maken hebben. Ik moet elk jaar meer verlof zonder wedde nemen omdat mijn anciënniteit stijgt en mijn loon wordt geïndexeerd. Om niet over de limiet te gaan, neem ik verlof zonder wedde. Maar tijdens dat verlof ga ik gewoon werken. In november en december bijvoorbeeld heb ik één derde gewerkt met wedde en twee derde zonder wedde. Ik vind dat mijn werkgever niet mag gestraft worden omdat ik me aan die limiet moet houden, dus werk ik gewoon door.”

Ik zou best wat meer uren kunnen en willen werken, maar dat gaat dus niet.

Lies haalde een masterdiploma in de orthopedagogie. Door haar beperkingen – ze heeft spastische quadriplegie en een spraakgebrek - deed ze acht jaar over de opleiding van vijf jaar. “Ik deed er dubbel zo lang over. Het is niet logisch dat ik mijn diploma nu niet volwaardig kan inzetten. Waarom heeft de maatschappij dan zoveel geïnvesteerd in mijn opleiding? Dit is toch een absurde toestand. Ik zou best wat meer uren kunnen en willen werken en zo ook mijn inkomen verhogen maar dat gaat dus niet. Ik voel me afgeremd en gediscrimineerd ten opzicht van mijn collega’s.”

Het voorstel van minister Muylle is voor Lies een stap in de goede richting. “Ik vind wel dat de integratietegemoetkoming moet losgekoppeld worden van de inkomensgrens. De tegemoetkoming dient voor handicap-gerelateerde kosten en die vallen niet weg als je gaat werken.”