Mensen met autisme ingeschakeld bij bagagecontrole Brussels Airport ttr

19 maart 2019

16u51

Bron: belga 3 Beveiligingsfirma G4S stelt sinds februari zes mensen met autismespectrumstoornis tewerk op Brussels Airport. Ze staan in voor de x-ray-screening ter controle van de bagage in de luchthaven, een baan die hen op het lijf geschreven is, aldus G4S België.

Het proefproject gebeurt onder begeleiding van TRplus/Passwerk, een organisatie die mensen met autisme inzet in verschillende sectoren, waaronder ICT, en jobcoaching voorziet voor haar medewerkers. "Het is voor mensen met autismespectrumstoornis niet altijd even gemakkelijk om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Functies zoals het screenen van bagage op de luchthaven zijn echter op hun lijf geschreven", zegt Nico De Cleen van TRplus/Passwerk.

"De sterkten van mensen met autisme sluiten perfect aan bij de jobvereisten van een goede screener”, klinkt het. Zo kunnen mensen met autisme zich erg goed concentreren, en zijn ze perfectionistisch. Ze zijn door hun detaillistische visie goed in het herkennen van onregelmatigheden en patronen.

Proefproject

De screeners in spe hebben de afgelopen maanden een uitgebreide aanwervingsprocedure doorlopen. G4S en TRplus/Passwerk hebben samen met Brussels Airport bovendien een rustige werkruimte voorzien, weg van alle kenmerkende drukte van de luchthaven.

Het proefproject lijkt alvast een succes, zo blijkt nog. "De eerste weken van onze nieuwe medewerkers tonen reeds aan dat ze alle kwaliteiten bezitten om het screeningsproces snel onder de knie te krijgen", aldus Jean-Paul Van Avermaet van G4S België.