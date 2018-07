Menselijke resten in buurt van Atomium zijn van Roemeense man Redactie

De menselijke resten die op 1 juli werden gevonden op de Eeuwfeestlaan in Laken, in de buurt van het koninklijk domein, zijn van een Roemeense man, I.R., geboren in 1969. Dat meldt La Capitale en wordt bevestigd door het parket van Brussel. Het dossier is gesloten.

De overblijfselen van het lichaam, de beenderen, werden in een soort daklozenhuisje aangetroffen door een voorbijganger. De staat van de menselijke resten maakten de autopsie er niet makkelijker op. Zo kon het wetenschappelijk labo niet bepalen hoe lang de man al dood was.

De onderzoekers hadden wel een spoor naar de identiteit van de man. Het blijkt nu om een dakloze Roemeen te gaan, maar het is eveneens onduidelijk hoe lang die al in België verbleef. Wat wel snel duidelijk werd, is dat het niet om een moord ging, want er werden geen breuken of inslagen van kogels aangetroffen.