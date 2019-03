Meningen binnen cdH verdeeld over ban voor Orbán bvb

04 maart 2019

12u54

Bron: Belga 0 De Franstalige humanisten zijn bereid de Europese Volkspartij te verlaten als ze de Hongaarse premier Viktor Orbán niet uitsluit. Dat zegt Brussels kopstuk Joëlle Milquet. Ze spreekt daarmee de Europese lijsttrekker Benoît Lutgen tegen.

"On quitte" of 'we stappen op'. Dat schreef Joëlle Milquet gisteravond op Twitter als antwoord op de vraag wat de partij zou doen als Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, niet uit de Europese Volkspartij EVP wordt gezet. "Zoals Maxime Prévot (de kersverse voorzitter van cdH, red.) het heeft gezegd: het is zij, of wij. Dat is dus duidelijk", voegde ze daar vandaag nog aan toe. Milquet is naast fractieleider in het Brussels parlement ook bijzonder raadgever voor Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Maar ex-voorzitter Benoît Lutgen, die in mei de Europese cdH-lijst trekt, is minder voortvarend. In een interview met Le Soir vandaag zegt hij dat zijn partij de deur van de EVP niet achter zich dicht zal trekken als Fidesz niet wordt uitgesloten. "Het doel is dat hij vertrekt, niet wij, die een lange traditie hebben binnen de EVP. Zelfs als we hem niet uitsluiten, zal hij vanzelf wel zijn natuurlijke partners opzoeken aan radicaal-rechtse kant", maakt Lutgen zich sterk.



CD&V, cdH en de Luxemburgse zusterpartij CSV hebben EVP-voorzitter Joseph Daul eind vorige week een brief gestuurd met de vraag om Orbán en Fidesz uit de alliantie te zetten. De Hongaar is al jaren de nagel aan de doodskist van veel Europese christendemocraten, maar met de recente propagandacampagne in de Hongaarse media waarin Juncker ervan beschuldigd wordt ongecontroleerde migratie richting Hongarije toe te staan, maakte hij het toch wat te bont.

Om de procedure tot uitsluiting officieel in gang te zetten, moeten zeven partijen uit minstens vijf landen een verzoek indienen. De Belgen en Luxemburgers kunnen waarschijnlijk rekenen op de steun van de Finse, Zweedse, Nederlandse en Portugese christelijke fracties.