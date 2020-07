Menen is voor één dag de Warmste Vakantieplek van Vlaanderen Charlotte De Backer

13 juli 2020

12u00 20

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Elke dag vliegt onze drone boven een gemeente en kijkt hoe de inwoners en bezoekers daar de zomer beleven. De hele maand juli vliegen we over Vlaanderen op zoek naar de Warmste Vakantieplek. Vandaag is het West-Vlaamse Menen aan de beurt.