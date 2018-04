Melkpoeder voor baby's teruggeroepen HA

27 april 2018

16u28

Bron: Belga 0 Het bedrijf Hygiena roept een lot melkpoeder voor baby's van 0 tot zes maanden terug omdat er kans is op de aanwezigheid van een bacterie die voedselinfecties kan veroorzaken. Het gaat om 'PREMIBIO Prémilait 1ste jr 900g (0-6 mnd) BIO op basis van koemelk'.

In overleg met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) haalt verdeler Hygiena het product van het merk Prémibio uit de verkoop. Het wordt voornamelijk verkocht in gespecialiseerde voedingswinkels en apotheken. Concreet gaat het om lot 257 met vervaldatum 14/09/2020.

De verdeler vraagt het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Vanaf dat het product terug bij Hygiena is, zullen zij de teruggegeven producten vergoeden.

In het product zit mogelijk de bacterie Cronobacter sakazakii. Die kan een voedselinfectie veroorzaken bij baby's. Besmetting komt heel weinig voor, maar in enkele gevallen heeft deze bacterie geleid tot ernstige ziekte en dood bij pasgeboren en te vroeg geboren baby's in ziekenhuizen.

Vooral voor te vroeg geboren en pasgeboren baby's kunnen de infecties gevaarlijk zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of darmontsteking krijgen. Als het product geconsumeerd is en er treden symptomen op, dan moet een arts gecontacteerd worden.

Meer informatie via Hygiena op het nummer 03/780.53.00.