Melissa uit Hoogstraten vindt dikke slak in zak voorgewassen sla van Albert Heijn: "Ik ben gedegouteerd!"

08 juni 2018

14u23

Bron: eigen berichtgeving 8 Melissa (24) uit Hoogstraten schrok zich een hoedje toen ze een zak voorgewassen veldsla van Albert Heijn opendeed: er wriemelde een dikke slak tussen de sla. Nochtans staat op de verpakking dat de sla drie keer met ijswater is gewassen. “Ik ben gewoonweg gedegouteerd”, vertelt Melissa aan onze redactie.

Melissa ging na het werk nog inkopen doen in de Albert Heijn van Sint-Niklaas. Ze kocht er een zak veldsla om te eten bij een braadkip. “Bij het opwarmen van de kip en het toevoegen van tomaatjes en een dressing heb ik niets gemerkt”, zegt ze. “Mijn vriend en ik zaten aan tafel toen we plots een slak tussen de sla zagen bewegen. Ze viel eerst niet op door de donkere kleur van de rode bladsla, maar plots kwam ze uit haar huisje gekropen."

Melissa ging ervan uit dat de sla niet meer gewassen moet worden, aangezien er op de verpakking staat dat de sla al drie keer met ijswater is gewassen. Melissa contacteerde ook al Albert Heijn, maar kreeg voorlopig nog geen antwoord. “Ik hoop dat jullie hier strenger toezicht op zullen houden dat dit niet meer voorvalt”, luidt het in een brief aan de supermarkt.

Melissa heeft voorlopig genoeg van voorgewassen sla: "Ik koop geen kant en klaar pakje sla om daarna een levende slak op mijn bord te vinden", klinkt het. Ze heeft de slak intussen weer vrijgelaten in de natuur. En nu de eerste shock voorbij is, kan ze er zelfs al om lachen.

Slakken zijn niet alleen gewoon onhygiënisch, ze kunnen ook parasieten met zich kunnen meedragen. Daarom zijn ze mogelijk gevaarlijk als ze op je bord belanden.

