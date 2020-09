Melissa Depraetere (sp.a): “Paul Magnette zou sterke leider zijn” HAA

15 september 2020

09u12

Bron: Belga 0 Politiek Als het van Kamerlid Melissa Depraetere (sp.a) afhangt, zou PS-voorzitter Paul Magnette een goede kandidaat zijn voor het premierschap in de Vivaldi-coalitie. Dat zegt Depraetere in Knack. In partijkringen valt te horen dat sp.a geen veto's stelt tegen deze of gene kandidaat.

Wie wordt de volgende formateur - en dus premier? Het is een van die knopen die de onderhandelaars voor een regering met liberalen, socialisten, groenen en CD&V vanaf 18 september moeten doorhakken, wanneer ze opnieuw fysiek rond de tafel kunnen gaan zitten.

Verschillende partijen menen de juiste kandidaat in hun rangen te hebben. In een gesprek met Knack zegt sp.a-Kamerlid Depraetere er zeker van te zijn dat PS-voorzitter Magnette een goede kandidaat is. "Hij komt uit de grootste politieke familie. Hij zou een sterke leider zijn en het Vivaldi-project heeft een sterke leider nodig", zegt ze.



Sp.a-kringen bevestigen de stelling dat Magnette een sterke leider zou zijn. Maar van veto's tegen de ene of de andere kandidaat is geen sprake. "Inhoud primeert voor ons en wat de premier betreft, is het belangrijk dat het de man of vrouw is in wie de zeven partijen het vertrouwen hebben dat die het project daadkrachtig zal leiden", luidt het.

Lees ook:

Waarom het premierschap niet per se een cadeau is (+)

CD&V ziet haar vrees uitkomen: N-VA is al begonnen met vechtfederalisme (+)