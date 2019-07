Melikan Kucam spreekt vanuit de cel: “Theo Francken en ik hebben echt schoon werk geleverd” Redactie

30 juli 2019

17u14

Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, die zich fors zou laten betalen hebben om migranten aan humanitaire visa te helpen, spreekt voor het eerst sinds zijn aanhouding begin dit jaar. Vanuit de gevangenis heeft hij een interview aan uiterst rechtse nieuwssite Sceptr gegeven. "Eindelijk kan ik nu weerwoord bieden."

Kucam, die al ruim zeven maanden in voorhechtenis zit naar aanleiding van de vermeende fraude met humanitaire visa, zet zijn partijgenoot en vriend Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, uit de wind. “Theo, zijn kabinet… we hebben écht schoon werk geleverd”, luidt het onder meer.

Het gemeenteraadslid schreeuwt in het interview zijn onschuld uit: “De essentie van deze zaak is: heb ik geld gekregen om mensen op een lijst te zetten voor ze hier aankwamen? Het antwoord is neen. Punt. Spijtig genoeg focussen ze zich meer op het systeem en leveren ze altijd maar, onterecht, kritiek op het kabinet-Francken. Net zoals ‘die stuurlui aan wal’ zouden ze het allemaal anders doen, beter doen.”

Politieke afrekening

Kucam maakt zich sterk dat hij het slachtoffer werd van een politieke afrekening. Daarbij noemt hij onder meer mensen die banden zouden hebben met CD&V. Maar ook Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) moet het ontgelden. “Ik heb veel puzzelstukjes en beschuldig nog niemand, maar Somers is een sluwe vos”, klinkt het. “Zo ben je geboren, zo ‘word’ je niet. Hij was al maanden aan het rondstrooien dat hij de N-VA een goede loer ging draaien.”

Ook zijn politiek engagement bij N-VA is volgens Kucam een reden waarom hij in het oog van de storm belandde. “Binnen de Assyrische gemeenschap zijn er ook politici actief bij andere partijen, maar die zijn nooit doorgebroken. Misschien zijn sommigen jaloers? Mocht ik geen politicus zijn of alleszins niet bij de N-VA zijn geweest, was ik volgens mijn advocaten nooit aangehouden.”

