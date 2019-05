Melikan Kucam (N-VA) vangt bot en blijft in de cel kg

28 mei 2019

20u01

Bron: Belga 0 Melikan Kucam (44), het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid dat verdacht wordt van gesjoemel met humanitaire visa, blijft in de cel. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist. Kucam was in beroep gegaan tegen de verlenging van zijn aanhouding door de raadkamer, maar ving bot bij de KI.

Melikan Kucam zit intussen al vier maanden achter de tralies. Hij wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing.



Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opstelde met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.



Het ging om leden van de christelijke Assyrische gemeenschap die in conflictgebieden in Syrië, Irak en de buurlanden zitten. Hij zou zich laten betalen hebben om mensen op die lijst te zetten, maar Kucam ontkent dat.