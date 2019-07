Melikan Kucam blijft in cel op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa LH

04 juli 2019

16u27

Bron: Belga 0 De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vandaag de aanhouding van Melikan Kucam (44) gehandhaafd. Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid zit intussen al bijna zes maanden in voorhechtenis op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa.

Het Antwerpse gerecht voert sinds november 2018 een onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa. Uit dat onderzoek blijkt volgens het parket dat Melikan Kucam zich fors zou laten betalen hebben om mensen op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten.



Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die lijsten opstelde.



Melikan Kucam werd midden januari aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Kucam ontkent de aantijgingen. Hij was in beroep gegaan tegen de verlenging van zijn aanhouding door de raadkamer, maar de KI bevestigde vandaag die beslissing.