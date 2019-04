Meldpunt heeft nu al weet van ruim zeventig slachtoffers van seksueel misbruik of geweld bij Belgische Jehova’s kg

03 april 2019

13u27

Bron: Reclaimed Voices 0 Het meldpunt van vzw Reclaimed Voices België heeft nu al weet van zeker zeventig slachtoffers van seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova in Vlaanderen. Dat meldt de organisatie zelf in een persbericht. De kwestie werd onlangs opnieuw onder de aandacht gebracht door een uitzending van VRT-programma Pano

Een week na de uitzending hebben al verschillende personen contact opgenomen met Reclaimed Voices om seksueel misbruik of huiselijk en psychisch geweld te melden. De melders worden telkens aangespoord om hun klachten ook te delen met het gerecht en sekteobservatorium IACSSO.



“Opmerkelijk is ook het aantal mensen die spreken over de zware psychologische schade die de uitsluiting door de gemeenschap van Jehova’s getuigen met zich meebrengt”, klinkt het in een persbericht. “In gesprekken die we tot nu toe voerden met slachtoffers blijkt het trauma [dat daardoor veroorzaakt wordt] in bepaalde gevallen een zo mogelijk nog grotere impact te hebben dan het misbruik zelf.”