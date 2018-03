Meldpunt Fietspaden ontving vorig jaar 3.477 klachten HR

06 maart 2018

16u09

Bron: Belga 1 Het Meldpunt Fietspaden van de Vlaamse overheid ontving 3.477 klachten in 2017. Iets minder dan de helft handelde over fietspaden langs gewestwegen. Het aantal klachten gaat de afgelopen jaren in dalende lijn.

Een en ander blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V). 74 van de 304 klachten die het Meldpunt Fietspaden in december 2017 bereikten, hielden verband met de sneeuwval. Het Meldpunt stuurt klachten steeds door naar de juiste wegbeheerder. In geval van een gewestweg wordt ook steeds de winterdienstcoördinator geïnformeerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) huurt het nodige winterdienstmateriaal om haar fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Bij meldingen wordt het euvel zo snel mogelijk aangepakt. Het AWV doet er volgens de minister alles aan om iedereen zo goed mogelijk te informeren en hierbij ook reactief te antwoorden op meldingen en vragen. "Tijdens de hevige sneeuwdagen was het echter onmogelijk om meteen per melding ook een oplossing te bieden."

Het aantal klachten gaat de afgelopen jaren in dalende lijn van 4.026 in 2013 tot 3.829 in 2014 en 3.417 in 2015.