Melanie-manie strekt zich uit over de grenzen Resem topnamen uit de muziekbusiness zweert bij Belgische Melanie De Biasio Gunter Van Assche

19u17 0 RV © Jerome Witz Melanie De Biasio. Exclusief voor De Morgen speelt Melanie De Biasio op vrijdag 15 december een ochtendsessie [CHEZ PIAS] in Brussel. Bekende fans bij Radiohead, Eels, de BBC of de Wu-Tang Clan zouden alvast niet twijfelen om te komen kijken.

Dat de redactie van De Morgen niet ongevoelig is voor Melanie-manie, las u al meermaals in de krant. Maar wist u dat de fanclu van de Waalse chanteuse met Italiaans bloed ook heel wat gerenommeerde namen telt?

Zo riep The Wu-Tang Clan drie jaar geleden een nieuwe hashtag in het leven, #musicmondays, om de toen nog opkomende De Biasio met uitroeptekens te lauweren als “de moderne Billie Holiday” en “een naam die je niet wil laten schieten!”

Air van mysterie

Een jaar eerder vond De Biasio ook een bekende fan bij Radiohead. Drummer Philip Selway riep No Deal zelfs uit tot beste album van 2014. Daarmee maakte de muzikante uit Charleroi zich volgens hem dus méér onsterfelijk dan pakweg The War on Drugs, alt-J, Aphex Twin of FKA twigs, die toen bovenaan alle eindejaarslijstjes prijkten.

“Ik raakte na één beluistering verslaafd aan No Deal. Die plaat klinkt alsof Billie Holiday binnenstapt in een soloalbum van Mark Hollis. De Biasio weeft haar magie met broeierige arrangementen. Je verliest jezelf ook makkelijk in de harmonische rijkdom van haar liedjes, en in het toucherende, donkere zelfvertrouwen dat in haar stem bestorven ligt.”

'Wie had kunnen denken dat oncomfortabel zwerven in een grot zo goed zou klinken' Lauren Laverne, Brits radiomaakster

Begin 2014 had Gilles Peterson – het muziekgeweten van Engeland, zeg maar – de bal aan het rollen gebracht. Hij riep No Deal uit tot plaat van de week. Een paar maanden later voerde hij haar ook op in zijn show op BBC Radio 6, waarin hij haar “air van mysterie” roemde.

Zijn BBC 6-collega Lauren Laverne trad hem onlangs bij, en zei over De Biasio's nieuwste plaat Lilies: “Blijkbaar trok De Biasio zich terug in een grot, om zich creatief vrij te voelen. Wie had kunnen denken dat oncomfortabel zwerven in een grot zo goed zou klinken?”

Lilies werd door het Britse muziekblad Q dan weer omschreven als “negen juweeltjes van noir glamour”, terwijl Mojo vond dat “deze Belgische grensverlegger de goth-jazz-crossover perfectioneert”.

Plastic Bertrand

Met die woorden zaten ze alvast wat dichter bij de waarheid dan ten tijde van haar debuut. Toen noemde het muziekblad De Biasio nog “the best thing from Belgium since Plastic Bertrand”, wat zowel hààr als onze vaderlandse muziekgeschiedenis enige oneer aandeed. Maar goed: ook Jools Holland legde in zijn muziekprogramma op BBC wel erg de nadruk op haar Belgische afkomst. Het was dan ook alweer tien jaar geleden – met Zap Mama – dat hij nog vaderlands talent kon omarmen in zijn show.

'Haar kunst hevelt je over naar een plekje waar je keer op keer naar wilt terugkeren' Philip Selway, drummer Radiohead

Mojo was trouwens niet de enige die "the Belgian Billie Holiday” of “the new Nina Simone” aanspoorde tot klungelige formuleringen. In welk vakje steek je Melanie De Biasio? Die van de jazz? Waarschijnlijk wel, maar er schuilt net zoveel blues als trip-hop, folk en minimalistische sfeerschepping in haar muziek.

Wat Selway dan weer vooral opvalt, is dat er “waarachtige soul” in haar songs schuilt. “Je kunt niet ontkennen dat ze een sublieme muzikante is. Maar het voelt nooit aan alsof haar muziek een poch-platform biedt aan haar talent. In plaats daarvan hevelt haar kunst je over naar een plekje waar je keer op keer naar wilt terugkeren.”

Royal Albert Hall

Ook Mark Everett, alias E van Eels, bleek zo'n recidivist. Hij remixte gratis een song voor De Biasio en nam haar ook op tour. Tegen zijn kluizenaarsgewoontes in kwam E zelfs elke avond kijken naar zijn voorprogramma. "En in de Royal Albert Hall liet hij me bewust later beginnen om er zich van te vergewissen dat genoeg fans van Eels me zouden ontdekken", glundert De Biasio zelf nog na.

Ontdekken hoeft u haar wellicht niet meer. Haar dicht tegen de borst aandrukken, kan volgende vrijdag wél nog altijd.

Melanie De Biasio speelt op 15/12 om 9.30 uur [CHEZ PIAS]. Duotickets zijn gratis: demorgen.be/sessies. Ze speelt later deze maand ook drie uitverkochte concerten in de AB.