Melania Trump krijgt kritiek voor haar witte helm, en wel hierom Redactie

06 oktober 2018

18u10

Bron: The Guardian, Reuters, VTM NIEUWS 0 De Amerikaanse First Lady Melania Trump heeft haar eerste rondreis zonder echtgenoot Donald, doorheen Afrika, afgerond. Melania bezocht vier landen, maar het was haar bezoek aan een Keniaans natuurpark die haar kritiek opleverde. De reden? Haar niet alledaagse hoofddeksel...

Kenia was na Ghana en Malawi de derde stop op Melania's rondreis door het Afrikaanse continent, waarbij ze vooral aandacht had voor kinderwelzijn, onderwijs, toerisme en natuurbeheer. De trip, die vandaag eindigde, verliep vlekkeloos, maar toch kreeg de first lady ook kritiek te verwerken.

Tijdens een safarirondleiding in Kenia verscheen Melania in een smetteloze outfit: kniehoge bruine laarzen, crèmekleurige broek, wit hemd, en een even witte hoed. Maar het is net die tropenhoed die gevoelig ligt in Afrika.



Het hoofddeksel, gemaakt van het weefsel van een bepaalde plant, wordt namelijk soms verbonden met het 19de-eeuwse kolonialisme door Europese grootmachten en de brutaliteit die daarmee gepaard ging. De lichte en witte tropenhoed werd in die tijd vooral gedragen door Europeanen die het continent kwamen verkennen en zich wilden beschermen tegen de warmte en de zon. De hoed werd al snel bijzonder populair bij toeristen, maar ook bij de echte machthebbers. Ook in het leger werd het een alledaags hoofddeksel voor soldaten en officieren.

Symbool voor kolonialisme

Net daardoor kwam de tropenhelm symbool te staan voor het kolonialisme, en tijdens de 20ste eeuw verdween de hoed dan ook geleidelijk aan. Vandaag wordt in enkele legerdivisies van een aantal landen enkel nog gebruikt bij ceremonies.

Op Twitter kreeg Melania Trump heel wat kritiek te verwerken. "De tropenhelm die je draagt werd gebruikt door kolonialisten tijdens de donkere periode. Valt niet goed bij ons. Wie heeft jou in godsnaam geadviseerd?", vroeg iemand zich af. Volgens iemand anders zag de first lady eruit "alsof ze Belgisch Congo gaat uitbuiten".

"Ben het niet altijd eens met zijn tweets"

In Egypte, de laatste stop van haar eerste buitenlandse trip, vertelde Melania de pers trouwens dat ze het niet altijd eens is met haar man. “Ik ben het niet altijd eens met zijn tweets”, zei ze.

“Ik heb een eigen mening en geef hem soms advies. Maar hij luistert daar niet altijd naar”, klonk het. “Ik vind het belangrijk om mijn gevoelens uit te drukken.”

Wanneer een journaliste vraagt of de First Lady Trump soms vraagt zijn gsm weg te leggen, antwoordt ze lachend “ja”, waarna ook de pers begint te lachen.