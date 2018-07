Melania Trump en co proeven Belgische chocolade in Waterloo HA

11 juli 2018

22u07

Bron: Belga, VRT 0 In de marge van de NAVO-top hebben de partners van de regeringsleiders van de landen van het bondgenootschap een concert bijgewoond in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Daar mochten ze ook proeven van de chocolade van Herman Van Dender.

Concert

De Amerikaanse first lady Melania Trump werd op de trappen van het gebouw van de Muziekkapel verwelkomd door Amélie Derbaudrenghien en Ingrid Schulerud, de echtgenotes van premier Charles Michel en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Op het programma stond dan een concert, waar de media gedurende tien minuten bij mochten zijn. De degustatie van pralines van Herman Van Dender en de babbel met de couturiers Edouard Vermeulen en Bernard Depoorter, die voor de gelegenheid verscheidene musici hadden gekleed, gebeurde achter gesloten deuren.

Groepsfoto

Na een fotosessie met de elf eega's was het tijd voor de media om te vertrekken. Enkele tientallen minuten later stapten Melania Trump en Brigitte Macron in hun auto en reden ze weg. Voor de journalisten ging het dan richting autocar voor de terugkeer naar Brussel.

Morgen vindt de activiteit voor de echtgenotes en echtgenoten in Vlaams-Brabant plaats. A priori zonder Melania Trump, en dus met iets minder regels voor de mediamensen die ter plaatse gaan.