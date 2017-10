Meisjesbende uit Brugge valt ook moeder aan: vrouw twee dagen in ziekenhuis Mathias Mariën en Bart Boterman

06u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Instagram Een meisjesbende uit Brugge heeft ook een moeder aangevallen. Net ervoor hadden de Zehbi's haar dochter klappen gegeven op de kermis in Oostende. De politie stelde een pv op tégen de vrouw, omdat ze één van de meisjes bij het nekvel nam.

De 38-jarige vrouw uit Bredene lag de voorbije twee dagen in het ziekenhuis waar ze revalideerde van een neusoperatie. Samen met haar dochter is ze nog steeds onder de indruk van wat zich zondagmiddag op het Wapenplein in Oostende afspeelde. "Onze dochter was op de kermis toen het plots uit de hand liep", getuigt de vrouw. "Zonder reden omsingelde een groep meisjes haar. Ze kon geen kant meer op. Enkele ogenblikken later sloegen ze haar in het gezicht." De 13-jarige probeerde zich te verdedigen en schopte wild om zich heen. De meisjes bleven het kind aanvallen en sloegen haar verschillende blauwe plekken.

Nieuwe klap

De tiener slaagde er uiteindelijk in weg te lopen. In haar vlucht kon ze haar moeder bellen. Eenmaal die ter plaatse was, stormden de Zehbi's opnieuw op hen af. "Bemoei je er niet mee", snauwde de bendeleidster de moeder toe. "Het gaat hier om mijn dochter en daar blijf je af", beet de vrouw van zich af. Maar de meisjes duwden de vrouw op de grond en gaven haar tot tweemaal toe een kniestoot in het gezicht, met een breuk tot gevolg. Haar dochter staat sinds zondag doodsangsten uit. "Ze is bang dat die meisjes haar opnieuw zullen slaan. Nochtans heeft ze geen flauw idee wie ze zijn", zegt de papa. De avond na de feiten volgde een nieuwe klap. De bende had alles gefilmd en plaatste die beelden op Instagram.

Pv tegen mama

"We wisten niet dat onze dochter het slachtoffer was geworden van een bende. Dat is pas donderdag, toen dat nieuws ons bereikte, duidelijk geworden", getuigt de vader. "Om onze dochter te beschermen, hebben we de politie gevraagd om te patrouilleren rond haar school."

Bij de politie van Oostende bevestigen ze het incident. "Er loopt een onderzoek. Omdat het gaat om minderjarigen, kunnen we geen commentaar kwijt", zegt de korpschef. Opvallend: de politie stelde zondagavond ook een pv op tégen de moeder omdat ze één van de minderjarigen bij het nekvel greep. Daar moet ze binnenkort nog een nieuwe verklaring over afleggen. "Pure zelfverdediging. Ze deed dat om zichzelf en haar kind te beschermen. Wij zijn dan ook van plan om ons burgerlijke partij te stellen en een schadevergoeding te vragen", zegt hun advocaat Sophie Vlietinck.

Het Brugse parket is ondertussen volop bezig met de identificatie van alle leden van de bende. "Die is zo goed als rond. Er zal nu bekeken worden wat het aandeel was van de medeverdachten. Verdere arrestaties zijn nog niet verricht", klinkt het.

Jeugdboefje vrijgelaten, geen plaats in instelling

Een tiener van 14 die een 13-jarige jongen uit Roeselare zo hard aanpakte dat die er een hersenschudding aan overhield, is opgepakt maar na enkele uren alweer vrijgelaten. Noodgedwongen, want geen enkele jeugdinstelling had plaats voor hem.

De feiten dateren van 13 oktober. Yordi D. werd na schooltijd zonder aanleiding aangevallen door drie leden van een jongerenbende. Die sleurden hem van z'n fiets en deelden rake klappen uit. Het slachtoffer liep kneuzingen en een hersenschudding op. Twee andere kinderen konden ontkomen. Het willekeurige geweld doet denken aan de Zehbi's, de meisjesbende die de stationsbuurt in Brugge terroriseert.

Na twee weken onderzoek kon de lokale politie gisteren alle drie de aanvallers van Yordi D. oppakken. Twee jongens van 13 en 14 mochten na verhoor beschikken, omdat hun aandeel in het geweld relatief klein zou zijn. De jeugdrechter wilde de 14-jarige hoofddader - die al bekendstond voor gelijkaardige feiten - echter drie maanden opsluiten en laten begeleiden in een jeugdinstelling. Alleen bleek er nergens plaats. Gevolg: de tiener werd vrijgelaten. Voor de leidster van de Brugse Zehbi's werd donderdag wél nog een plek gevonden.