Meisjesbende terroriseert Brugse stationsbuurt: "Onze kinderen durven niet alleen naar school"

Bron: Het Nieuwsblad

De politie van Brugge start een onderzoek naar een bende tienermeisjes die de omgeving van het station terroriseert. De zes meiden vallen andere meisjes aan en hebben zelfs geprobeerd iemand op de sporen te duwen. De vechtpartijen worden opgenomen en op Instagram gezet. Dat meldt Het Nieuwsblad.

"We zijn radeloos", zegt de directrice van een nabijgelegen school in de krant. "Na de herfstvakantie gaan we patrouilleren in de buurt, voor de veiligheid van onze leerlingen." De zeskoppige bende onder leiding van een vijftienjarige noemt zichzelf de 'Zehbi's' - afgeleid van 'zebi', straattaal voor 'verdomme'.

De meiden vallen willekeurig leeftijdsgenotes aan en gaan daarbij niet zachtzinnig te werk: ze slaan, schoppen, smijten hun slachtoffers op de grond. Afgelopen donderdag probeerden ze een 15-jarig meisje op de sporen te duwen. "Ze viel gelukkig nog net op het perron", zegt haar vader aan Het Nieuwsblad. "Maar die meisjes bedreigden haar zelfs met de dood. Ze is zo bang dat ze zelfs uit het leven probeerde te stappen."

Bescherming

Het Koninklijk Technisch Atheneum, waar vier van de bendeleden op school zaten voor ze werden geschorst, probeert haar eigen leerlingen zo goed mogelijk te beschermen. "Sommige leerlingen, die veel schrik hebben, begeleiden we al mee naar de bushalte", zegt pedagogisch directeur Petra De Schepper. "We passen zelfs onze lesroosters aan. In samenspraak met de leerlingen en de ouders laten we hen vroeger of later vertrekken. Op die manier kan die bende niet meer inschatten hoe laat onze leerlingen hun bus of trein nemen." Na de vakantie zal de directeur ook samen met opvoeders en leerlingenbegeleiders patrouilleren in de omgeving.

Lopend onderzoek

Verschillende ouders van door de bende mishandelde kinderen, hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Die kwam bij de vechtpartijen al meermaals tussen en neemt de zaak ernstig. Commentaar wil ze echter niet geven, aangezien het om een "lopend onderzoek met minderjarigen" gaat.