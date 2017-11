Meisjesbende slaat opnieuw toe aan station Brugge FT

10u41

Bron: VRT 0 RV Al sinds oktober terroriseert de meisjesbende de stationsbuurt. Ze delen trappen en vuistslagen uit aan leeftijdsgenootjes. In Brugge zijn de problemen met de meisjesbende die de stationsbuurt terroriseert, nog steeds niet opgelost. Dat meldt de VRT.

Een bende van minderjarige meisjes - die zichzelf de Zehbi's noemen - viel voor de herfstvakantie verschillende jongeren lastig in de stationsbuurt van Brugge. Een zestal meisjes van 15 en 16 zou andere leeftijdsgenoten ernstig gepest en geslagen hebben. Een van de verdachten werd opgepakt en zit ondertussen in een jeugdinstelling.

In de stationsbuurt wordt nog steeds discreet gepatrouilleerd door de politie voor en na schooltijd. Maar toch is er een nieuw filmpje opgedoken op Snapchat waarin een meisje enkele rake klappen krijgt. De beelden kwamen bij de ouders van enkele slachtoffers terecht en die stapten ermee naar de politie.

In de video die tien seconden duurt, is onder meer te zien hoe twee tienermeisjes tot drie keer toe met enkele rake vuistslagen het gezicht van een leeftijdsgenoot bewerken. Een van de meisjes die herkenbaar in beeld is, zei eerder nog het geweld af te keuren.

Volgens burgemeester Renaat Landuyt wordt het filmpje onderzocht, samen met een nieuw incident dat zich eergisteren voordeed. Welke acties er ondernomen worden, is nog niet duidelijk.

Geschorst

Vier van de zes leerlingen die vorige maand al in opspraak kwamen, liepen school in het KTA van Brugge. Zij namen al gepaste maatregelen en de meisjes werden geschorst. Ook de lessenroosters werden gedeeltelijk aangepast. Directeur Petra De Schepper liet na de eerste reeks feiten weten dat ze "dergelijk gedrag in 17 jaar nog nooit had meegemaakt".