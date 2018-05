Meisjes op de vuist in Brugse binnenstad, één slaat agent werkonbekwaam JHM & FT

05 mei 2018

15u09

Bron: Eigen berichtgeving & Belga 0 Twee meisjes van 18 zijn elkaar vrijdagmiddag rond 16 uur te lijf gegaan in de Brugse binnenstad. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een van hen sloeg een agent werkonbekwaam.

Verschillende omstaanders waren getuige van het tafereel. Een van hen zag plots hoe een van de meisjes een wapen trok. De feiten vonden plaats in de buurt van de Klaverstraat en de Hugo Losschaertstraat. Daar liggen verschillende scholen en een kinderopvang. De politie werd meteen ter plaatse gestuurd met meerdere ploegen. Uiteindelijk bleek het wapen klein, plastic speelgoed.

Toen de agenten tussenbeide wilden komen, keerde een van de meisjes zich tegen hen en haalde uit. Ze trof een inspecteur vol in het gezicht. De man liep ook verschillende krabwonden op aan de armen en is drie dagen werkonbekwaam. Een geschil over jongens zou aan de basis liggen van de vechtpartij. Het meisje, de 18-jarige B. E. uit Gent, is alvast gedagvaard en zal zich op 4 juni in snelrecht moeten verantwoorden voor de strafrechter in Brugge.