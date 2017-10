Meisje wil naar IS vertrekken, maar wordt tegengehouden op Zaventem: "Ze ging voor de liefde" SVM

14u22

Bron: Belga 1 Thinkstock Een jonge vrouw die op 18 jaar naar Syrië wilde afreizen om bij haar vriend te zijn die voor IS streed, "ging voor de liefde en was niet bezig met terroristische activiteiten". Dat pleitte haar advocaat Jaak Haentjens vandaag voor de Gentse correctionele rechtbank. Het openbaar ministerie verzette zich tegen de vrijspraak.

De vrouw werd geboren in Syrië, maar groeide op in België. Ze was 18 toen ze in mei 2015 tegengehouden werd op de luchthaven van Zaventem. Ze stond in contact met Sahil A., die in oktober 2014 naar Syrië was getrokken om bij IS te strijden. De beklaagde wordt ervan verdacht dat ze materiële en logistieke steun wilde verlenen aan de terreurorganisatie.



"We kunnen ondubbelzinnig stellen dat ze het leven in het kalifaat wilde vervoegen", zei aanklager Jan Kerkhofs. "Het was meer dan op zoek gaan naar de liefde. Zij wist dat hij een strijder was bij IS. Elke zelfmoordmissie van een strijder moet idealiter voorafgegaan worden door een huwelijk en ze wou zich als jonge vrouw geven aan het kalifaat. Het bevolken van het kalifaat is een vorm van deelname aan een terroristische groep. We hebben nu enorm veel kinderen van het kalifaat rondlopen. Ze beschouwt iemand die mensen afmaakt en in brand steekt als een held, en daar heb ik een probleem mee."



Het federaal parket vermoedt dat Sahil A. in Syrië omgekomen is, maar daar is nog geen zekerheid over. De man werd in ons land bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld. Voor de vrouw vroeg de aanklager geen effectieve gevangenisstraf, ze moet wel opgevolgd worden via probatievoorwaarden.