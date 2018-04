Meisje van 14 jaar uit Moeskroen is al zes dagen spoorloos HR

18 april 2018

10u24

Bron: Politie Moeskroen 531 Een 14-jarig meisje uit Moeskroen heeft al sinds vorige week donderdag geen teken van leven meer gegeven. Het parket beschouwt de verdwijning als verontrustend en heeft een opsporingsbericht verspreid.

Rachelle Buyst werd op donderdag 12 april rond 9.50 uur wordt afgezet aan het station van Komen (Comines) om daar de bus te nemen naar Moeskroen, waar ze woont. Maar sindsdien heeft de tiener geen teken van leven meer gegeven. Rachelle 1m60 groot. Ze droeg op het moment van haar verdwijning een zwart jasje van imitatieleer, een T-shirt en sneakers, en ze had een zwarte tas bij. Wie informatie heeft over de verdwijning of het meisje gezien heeft, kan contact opnemen met de politie van Moeskroen via het nummer 056/86.30.00.

