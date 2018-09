Meisje moet zichzelf penetreren van internetstalker: rechtbank Brussel veroordeelt hem tot 5 jaar voorwaardelijk wegens verkrachting mvdb

25 september 2018

13u22

Bron: Belga 1 Een 25-jarige man is vanochtend door de correctionele rechtbank van Brussel schuldig bevonden aan de verkrachting van een jong meisje, zonder fysiek contact met haar te hebben gehad.

De verdachte dwong het minderjarige meisje zichzelf te penetreren voor een webcam. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. De man benaderde via valse profielen op Facebook verschillende tienermeisjes om seksuele gunsten te verkrijgen. Het jongste meisje dat de twintiger lastigviel, was amper dertien jaar oud.



De pervert was actief tussen 2011 en 2016. Hij perste hen af om naaktfoto's te sturen of te strippen voor de webcam. Een slachtoffer verplichten zichzelf te penetreren, wordt door de rechtbank als verkrachting gezien.

De zaak doet denken aan Aydin C. uit het Nederlandse Tilburg die tientallen meisjes chanteerde, wat leidde tot de zelfdoding van het Canadese tienermeisje Amanda Todd (15).